Nuovo progetto di Servizio Civile alla PASER di Manfredonia

Di:

Manca poco più di due mesi alla conclusione del progetto di Servizio Civile “Custode Elementale”, con sei ragazzi che stanno svolgendo servizi di pattugliamento ambientale, antincendio boschivo e servizi di Protezione Civile sul territorio comunale e regionale. Ed ecco giungere il nuovo bando del Servizio Civile Nazionale, ora divenuto Universale, in attuazione del quale, ben 1273 volontari di tutta la Regione Puglia verranno impiegati nei nuovi progetti approvati nel corso del 2019.

Pertanto l’associazione P.A.S.E.R. “Ferdinando Imhoff” di Manfredonia effettuerà una nuova selezione per sei volontari, di cui uno come riserva per ragazzi con bassa scolarità, da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale intitolato “Conta su di me” che verrà realizzato presso la sede della stessa associazione, sita a Manfredonia in Viale Giuseppe di Vittorio, 116/A.

Il nuovo progetto non verterà su temi ambientali e di Protezione Civile, bensì sulla socio-assistenza a disabili, adulti e terza età in condizioni di disagio, oltre a pazienti affetti da patologie; sono ammessi a partecipare alla selezione i giovani cittadini, anche stranieri, residenti nel territorio italiano, che al momento della presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età. La durata del servizio è di 12 mesi, con un impegno settimanale di 24 ore distribuite per 6 giorni, in totale 1145 ore annue; ai volontari sarà corrisposto un rimborso mensile forfettario di € 439,50.

Tutte le informazioni riguardanti gli elementi fondamentali del progetto di Servizio Civile Nazionale, i criteri di selezione e i particolari requisiti richiesti ai volontari sono visionabili sia sul sito dell’associazione www.paser.org sia sui siti istituzionali www.serviziocivile.gov.it e www.serviziocivile.regione.puglia.it

Ulteriori informazioni sul progetto, potranno essere richieste direttamente alla sede della PASER (presso i locali dell’ex mattatoio) il martedì, giovedì e sabato dalle ore 10 alle 13 e il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore 20 oppure chiamando negli stessi orari il numero 0884.273921 o anche scrivendo una mail all’indirizzo info@paser.org .

Novità molto importante per quest’anno è l’accesso alla selezione tramite lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Gli aspiranti operatori volontari, infatti, dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it . Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre essere riconosciuto dal sistema, che può avvenire in due modalità: per la prima modalità, i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con lo SPID. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.

Per la seconda modalità, i cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Universale, pena l’esclusione dalla partecipazione al bando. Ogni informazione aggiuntiva può essere consultata anche sul sito dedicato http://scelgoilserviziocivile.gov.it