«Ottima notizia per San Marco in Lamis. Con quei fondi sarà possibile mettere in sicurezza una zona della città, mentre per l’altra siamo in attesa dell’approvazione del relativo progetto e finanziamento»: parole e musica di Michele Merla, sindaco piddino della città dei due conventi.

Il riferimento del primo cittadino è ai danni causati dall’alluvione del settembre 2014 ed allo stanziamento di trenta milioni di euro per opere di mitigazione del rischio idrogeologico (coinvolti 14 Comuni dei Monti Dauni ed uno solo del Gargano, appunto San Marco in Lamis) da parte della giunta regionale. L’esecutivo che nella seduta del 23 settembre scorso ha diramato l’elenco degli interventi che formano il primo atto integrativo dell’accordo di programma tra Regione Puglia e ministero dell’Ambiente, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

fonte https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/foggia/1175483/san-marco-in-lamis-dopo-5-anni-arrivano-2mln-per-i-danni-da-alluvione.html