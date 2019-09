Come sarà il meteo nel fine settimana sul Gargano? Da mare

Di:

Evoluzione meteo Puglia: SABATO: un campo di alta pressione seguita ad interessare le regioni meridionali, rinnovando condizioni di generale stabilità atmosferica. Giornata di sabato ampiamente soleggiata e dal sapore tardo-estivo su Molise, Basilicata e Puglia; da segnalare solo innocui annuvolamenti sul Lagonegrese e i primi banchi di nebbia o foschia in formazione nottetempo e al primo mattino su pianure e vallate interne. Temperature in nuovo aumento con massime fino ai 29-31°C su Tavoliere, Materano, Tarantino e basso Salento, più contenute lungo le coste adriatiche. Venti in decisa attenuazione ovunque. Mari tutti poco mossi o quasi calmi.

RESIDUA INSTABILITÀ GIOVEDÌ, TORNA IL BEL TEMPO NEL WEEKEND

In un contesto blandamente depressionario, nelle prossime ore l’afflusso di correnti relativamente fresche e umide di origine atlantica, sotto forma di venti di Maestrale e Tramontana, determinerà condizioni di locale instabilità atmosferica sulle regioni di Sudest. Nelle ore pomeridiane di giovedì 26 nubi, rovesci e locali temporali interesseranno a carattere sparso le aree interne molisane, la Basilicata e la bassa Puglia. Il tempo tornerà rapidamente a migliorare già a partire da venerdì 27 per effetto di una nuova espansione dell’anticiclone, garanzia di un weekend improntato alla stabilità, ad un ampio soleggiamento e a temperature tipiche dell’estate settembrina; massime in nuovo aumento con picchi di 29-31°C nelle pianure interne e sul Tarantino.

fonte 3bmeteo