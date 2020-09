Pedullà “Foggia – Capuano, storia già al capolinea”

La storia è già al capolinea ancor prima di svilupparsi. Ieri sera vi abbiamo raccontato come Eziolino Capuano sia molto più lontano dal Foggia, al punto che molto presto il club potrebbe decidere di non procedere al tesseramento. Diciamo “procedere”perché la scelta è stata fatta, Capuano è da giorni e giorni in azione, ma il Foggia potrà rendere tutto operativo quando cambierà lo status e sarà possibile lavorare per la Serie C, probabilmente da martedì. E da quel giorno si ratificheranno gli affari di mercato già conclusi, compresa la tripla operazione con la Salernitana. Le motivazioni della probabile fine del rapporto con Capuano sono chiare: al Foggia non sono piaciuti atteggiamenti, comportamenti e parole indirette. La fiducia è già finita, andare avanti così tanto per farlo non avrebbe molto senso.

E’ quanto riporta il giornalista Alfredo Pedullà sul sito www.alfredopedulla.com.

MERCATO. Intanto, come riporta tuttosalernitana.com,”Il Foggia ha avuto una deroga di mercato, in attesa di potersi allineare al torneo di Serie C che parte stasera. E da martedì potrà provvedere al triplo colpo dalla Salernitana che vi avevamo annunciato lo scorso 19 settembre. Si tratta del difensore centrale Gioacchino Galeotafiore, classe 2000, dell’esterno destro Sedrick Kalombo, classe 1995, e dell’attaccante Filippo D’Andrea, classe 1998″.