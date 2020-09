Calcio, pareggio del Manfredonia a Vieste in Coppa

Manfredonia, 27 settembre 2020. Buona la prima del Manfredonia Calcio 1932 che orfano del suo mister Danilo Rufini in tribuna per squalifica, ottiene un buon pareggio con il risultato di 2 a 2 contro l’Atletico Vieste, nel primo derby del Gargano, valido per la prima giornata di coppa Italia di eccellenza Puglia, stagione sportiva 2020/2021. Scopre finalmente le carte il mister e schiera, sorprendentemente, nella formazione titolare Ciuffreda difensore centrale classe 2002, accanto a Colangione e Rubino e D’Angelo e Coronese, entrambi classe 2001 nella mediana di centrocampo.

Parte in avanti il Manfredonia, subito temibile al 4°, con un tiro di Nino Morra che lambisce il palo ed al 5° con Pasquale Trotta che impegna l’estremo difensore con un tiro insidioso deviato in angolo.

Nel momento di massima spinta del Manfredonia, al 25°p.t., passa in vantaggio l’Atletico Vieste, con Passariello, rapido ad insaccare in rete un pallone rimbalzato sulla traversa a seguito di un calcio di punizione eseguito con la solita classe da Colella.

Il Manfredonia, incassa il colpa ma continua a macinare gioco ed impegna il portiere locale al 34° con Cicerelli, tra i migliori in campo e Trotta al 43° al quale viene annullato, qualche minuti prima un goal per sospetta posizione di fuorigioco. Si torna in campo nella ripresa ed al 4°, il solito Trotta, autentica spina nel fianco per la retroguardia locale, riceve un assist al bacio, si incunea nella difesa, protegge il pallone ed insacca per il momentaneo pareggio.

Al 19° del s.t., passa nuovamente in vantaggio il Vieste con l’ennessima magia di Colella che batte magistralmente un calcio d’angolo deviato sfortunatamente in rete. Il Manfredonia, incassa il colpo ma la reazione è veemente. Al 30° è Alessandro Morra a lasciare il proprio sigillo sulla gara, con un tiro a giro, non irresistibile, con il pallone che si insacca in rete, sotto le gambe del portiere. Inizia la girandola delle sostituzioni, con Rufini con inserisce, Prota per Ciuffreda, Burdo per Nino Morra e Stoppiello per Cicerelli, con il Manfredonia che rincorre la vittoria ma la pioggia incessante per tutta la seconda frazione di gioco rende difficili le giocatore ed il controllo del pallone.

Un buon inizio ed un buon pareggio del Manfredonia, sull’ostico campo del Vieste, lasciano ben sperare per il ritorno che dovrebbe giocarsi giovedì.

Antonio Castriotta

TABELLINI:

RETI: P.T. : 25° PASSARIELLO (VIESTE)

ST: 4°TROTTA ( MANFREDONIA), 19 COLELLA (VIESTE), 30 MORRA A (MANFREDONIA)

Ammoniti: GRAMAZIO VIESTE, CICERELLI MANFREDONIA

VIESTE: EQUESTRE, BUCCIROSSO, VESPA, PASSARIELLO, SOLITTO, CARUSO, ALBANO, PICCOLO, TURCO, COLELLA RICUCCI. A DISP: INNANGI, LUCATELLI,RINALDI, DE IUDICIBUS, VULCANO, SCIRPOLI, GRAMAZIO, PRENCIPE, D’ACCIA. ALLENATORE: FRANCESCO BONETTI

MANFREDONIA CALCIO 1932: LEUCI, RUBINO, CORONESE, PARTIPILO, D’ANGELO, COLANGIONE, TROTTA, CIUFFREDA, MORRA C., MORRA A. CICERELLI.

A DISP: VITALANO, DEL FUOCO, PROTA, OLIVIERI, BURDO, STOPPIELLO, DE NITTIS, SANTOS, ROBERTO.

ARBITRO: CONSALES DI FOGGIA. AA1 FAVILLA AA2 PANEBARCA DI FOGGIA