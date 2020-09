Foggia. Ecco “Grani Digitali”. “Potenziamo persone che faranno imprese”

Foggia, 26 settembre 2020 – Città del Cinema. Inaugurato a Foggia Grani Digitali, il primo incubatore di talenti che faranno imprese, dedicato ai ragazzi delle quinte dell’Istituto Tecnico Blaise Pascal.

L’evento ha presentato pubblicamente la struttura del programma di incubazione, consistente in 3 fasi. La prima: offre un modello di impresa virtuoso ai ragazzi con una serie di incontri formativi tenuti da imprenditori del territorio, manager, recruiter, startupper e formatori. La seconda: ogni classe lavora su un caso studio lanciato in collaborazione con le imprese partner. La terza: i team elaborano la propria idea imprenditoriale che potranno continuare a sviluppare qualora si iscrivano all’Università di Foggia. Sono intervenuti all’evento di inauguarazione: Mario Moroni, imprenditore digitale, speaker e startup mentor; Massimiliano Arena, founder di Slidinglife, nominata migliore startup legal tech in Italia; Raffaele Identi, docente e referente Pcto dell’ITE Blaise Pascal; Novella Rosania, marketing manager di Slidinglife e digital strategist; Luigi de Seneen, consulente di marketing strategico ed esperto di pubbliche relazioni.

Grani Digitali, ideato e coordinato da Marketing Movers e l’ITE Pascal, ha raccolto l’adesione di organismi e aziende del territorio foggiano: Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio, Università di Foggia, Gruppo Gelsomino, RM Services, Sanità Più, Clinica del Sorriso, Pony Express, Mario Moroni, Slidinglife, Build You.