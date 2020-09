Per gli amanti (e non solo) del caffè, la domanda tipica è sempre la stessa: ma il caffè fa bene o male? Si tratta di un quesito spesso fuorviante, così come lo sono le risposte che si possono trovare in rete. Il punto è che un qualsiasi alimento può far bene o male a seconda dell’uso che se ne fa; quindi, un eccesso di caffè può far male così come può accadere con un eccesso di arance. Il punto non è tanto capire se il caffè faccia bene o male, ma comprendere in quali proporzioni assumerlo per beneficiare delle innumerevoli qualità che lo contraddistinguono.

Caffè e salute: un dibattito sempre aperto

Il nostro Paese è la patria morale del caffè, considerando che si tratta della bevanda per eccellenza che in tantissimi bevono al mattino per concedersi un ottimo risveglio e a fine pasto per conciliare la digestione. Si sa, la colazione tipica italiana è a base di un dolce e di una bella tazzina di caffè. Il rapporto tra caffè e salute, quindi, è spesso oggetto di dibattiti scientifici anche molto accesi di cui vorremmo tracciare i pro e i contro. In tutto questo, una buona parte viene giocata anche dalla qualità della miscela selezionata: come viene abbondantemente e sapientemente spiegato dalla torrefazione Caffè Aiello, se i chicchi di origine sono scadenti o la tostatura non avviene correttamente il risultato sarà una bevanda dal gusto sgradevole e sicuramente poco sana per il nostro organismo.

Detto questo, rimane la convinzione “centrista” secondo la quale una buona tazzina di caffè, specialmente se di ottima qualità, non fa di certo male a nessuno!

Sostanze e varietà del caffè

Innanzitutto, esistono almeno 60 differenti specie di caffè e circa il 30% viene venduta sul mercato. Le più conosciute sono la Robusta, l’Arabica, l’Excelsa e la Liberica. Queste versioni contengono una quantità incredibile di sostanze bioattive che hanno effetti benefici sul metabolismo e, quindi, sulla rigenerazione cellulare. Il caffè, infatti, contiene potassio, tannini, caffeina e malnoidine: tutte sostanze che riducono la proliferazione dei radicali liberi, stimolano il metabolismo e favoriscono la rigenerazione cellulare.

Assunzione di caffè: l’equilibrio tra bene e male

La quantità di sostanze benefiche contenuta nel caffè dipende dalla varietà e dalla dose giornaliera che si assume. Risulta importante sapere, ad esempio, che la torrefazione porta via gran parte dei nutrienti contenuti nei chicchi di caffè per cui la maggior componente alla quale prestare attenzione è la caffeina. In particolare, essa è un alcaloide in grado di attivare il corpo come sostanza psicoattiva. Un consumo in dosi molto elevate può essere addirittura fatale. Un eccesso di caffè, quindi, può provocare irritabilità, insonnia, reflusso gastrico, tachicardia e problemi di digestione. Per arrivare a questo livello, tuttavia, bisogna assumere dosi elevate di caffeina quotidianamente. Il consumo normale rientra tra i 200 e i 400 grammi giornalieri, considerando che una tazzina all’italiana ne contiene 80.

L’impiego del caffè nel campo della bellezza

Infine, il caffè sembra essere l‘ingrediente perfetto per generare la lipolisi, un processo per cui gli acidi grassi vengono liberati dal tessuto adiposo e che, attraverso la termogenesi produce un’accelerazione del metabolismo. Questa proprietà dimagrante è ampiamente usata in cosmesi per contrastare i depositi di grasso e i cuscinetti di cellulite. I cosmetici al caffè vengono anche impiegati per le creme viso che risvegliano i tessuti e ringiovaniscono i punti critici.

Detto questo, appare chiaro come le proprietà del caffè siano numerose e che l’unico elemento a cui prestare attenzione per la salute sia la caffeina, che non deve essere assunta in quantità eccessive, soprattutto perché è in grado di causare una dipendenza. In conclusione, l‘assunzione di caffè, come tutti gli alimenti, deve essere controllata perché il vero trucco per alimentarsi bene è rispettare l’equilibrio. Dopotutto la virtù sta nel mezzo! (Nota stampa)