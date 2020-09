L’input di Dell’Erba “Centro-destra, è il momento di un rinnovamento totale”

Bari, 27 settembre 2020. Lettera del neo consigliere regionale, Paolo Dell’Erba, “indirizzata” al centro-destra dove si evidenzia la necessità di un cambio generazionale ed un rinnovamento totale.

“Dobbiamo far ripartire il motore del centro-destra in Puglia ed in particolar modo in provincia di Foggia, dando vita ad un rinnovamento generazionale in grado di portare nuove proposte e nuove energie. Il risultato elettorale deve essere analizzato non solo nei numeri, ma anche nelle idee messe in campo. Si può e si deve ripartire con un rinnovamento traghettato da quella parte della politica sana e propositiva che negli ultimi anni ha comunque prodotto risultati positivi. Deve emergere quella concretezza che ha contraddistinto il centro-destra negli anni passati e che, nella mia esperienza amministrativa come assessore ai Lavori Pubblici di Apricena con il sindaco Potenza, abbiamo messo in atto in 6 anni di amministrazione, raccogliendo la risposta convinta alle regionali (oltre 3100 preferenze) dei miei concittadini. Ci vorrà coraggio per determinare un cambiamento, ma sono sicuro che potremo ripartire dall’esperienza di La Puglia Domani, una lista civica dove si sono trovate componenti diverse di una comunità provinciale che, evidentemente, vuole interlocutori più vicini alle problematiche quotidiane, capaci di saper ascoltare ma anche di parlare la stessa lingua. Se il centro-destra saprà coniugare queste necessità, individuando anche figure semplicemente carismatiche e credibili, allora potrà riproporsi come l’alternativa alla sinistra”. Paolo Dell’Erba