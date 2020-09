Parla Sassano “Armi di mio padre legalmente denunciate, l’invidia è una brutta bestia”

Foggia, 27 settembre 2020. “Capisco che la invidia politica e professionale è una brutta bestia, soprattutto in questo momento in cui dovevo assumere un incarico dirigenziale di alto livello oltre ad essere consulente legale di un noto consorzio di armieri”. E’ quanto dice in una nota inviata a StatoQuotidiano, l’avvocato Sassano Costantino Valentino, consigliere comunale di San Nicandro Garganico, interessato nelle ultime ore dagli arresti domiciliari, “dopo essere stato trovato in possesso di una pistola”. Sassano è in attesa dell’udienza di convalida del fermo che si terrà domattina davanti al Gip del Tribunale di Foggia.

“Voglio sottolineare che tutte le mie armi sono legalmente denunciate e il sottoscritto ha il porto d’armi da quando aveva 18 anni, e le armi cosi dette impropriamente detenute appartenevano alla Buona anima di mio padre che aveva un regolare porto d’armi e tutte erano legalmente denunciate, armi che aveva nascosto per timore di furti e sono state ritrovate da poco.