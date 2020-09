Recupero crediti giornalisti, proroga fino al 31 dicembre 2020

Bari, Sabato 19 Settembre 2020. Nella riunione del 15 settembre il Comitato Esecutivo del Consiglio nazionale scorso ha deliberato di prorogare al 31 dicembre 2020 i termini per il recupero dei crediti da parte dei colleghi inadempienti nel precedente triennio formativo.

La decisione, già concordata nel corso dell’ultima Consulta dei Presidenti e dei Vice Presidenti, si è resa necessaria per offrire a colleghi la possibilità di recuperare il periodo di lockdown durante il quale non sono stati organizzati corsi in presenza.