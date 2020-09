Roma Juve si giocherà regolarmente. Ecco come vederla (DIRETTA)

(sky) Si giocherà regolarmente il big match della seconda giornata dell’Olimpico. Anche se su un terreno sicuramente reso pesante dalla molta pioggia caduta nelle ultime ore sulla capitale. Dalle informazioni che arrivano dai nostri inviati, infatti, anche grazie ai teloni protettivi adagiati sul terreno di gioco e che rimarranno a protezione del campo sino alle 18.00 la partita non è assolutamente a rischio e prenderà il via alle 20.45, come previsto, con diretta su Sky Sport Serie A.

Roma-Juve, la partita di Dzeko

Quella tra Roma e Juve sarà l’incrocio tra due formazioni che hanno avviato in maniera differente la Serie A 2020/21: i giallorossi hanno pareggiato sul campo 0-0 a Verona, in una gara persa poi per 3-0 a tavolino per il caso Diawara, i bianconeri hanno superato per 3-0 la Sampdoria allo Stadium. La sfida delle 20:45 sarà la numero 173 tra le due squadre in Serie A. Il bilancio sorride alla Juve, che ha vinto in 82 occasioni contro le 41 della Roma. Sono 49 invece i pareggi. A favore della Roma i precedenti all’Olimpico, con 32 successi a 26 e 28 pareggi. La Juve ha vinto in trasferta nella scorsa stagione contro la Roma (1-2 il 12 gennaio 2020) e non ottiene due successi di fila all’Olimpico contro i giallorossi nella competizione dal 2011. Fari puntati su Edin Dzeko, cercato dai bianconeri in estate e rimasto al centro dell’attacco di Fonseca, e Cristiano Ronaldo, che potrebbe segnare per la quarta volta in carriera nelle prime due partite stagionali di un campionato dei Top-5, come già fatto nel 2009, 2011 e 2014 in Liga con il Real Madrid. (sky)