Covid Puglia, Lopalco: “Virus da pandemico diventa endemico”

Foggia, 27/09/2021 – (adnkonos) “Sull’andamento dell’epidemia da Covid “mi sento di essere cautamente ottimista. Il virus sta progressivamente diventando endemico”, non più pandemico. “Ovviamente non bisogna abbassare la guardia e continuare un attento monitoraggio e rinforzo delle coperture vaccinali”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Pierluigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Sanità della Puglia, secondo il quale la scelta del Green pass obbligatorio per lo svolgimento di un numero progressivamente crescente di attività, “è stata una buona decisione. E’ l’incentivo maggiore a vaccinarsi per chi ancora è esitante”, sostiene.

Per quanto riguarda invece il ritorno al lavoro in presenza, con il corollario del maggior utilizzo (e affollamento) del trasporto pubblico, dal 15 ottobre, per Lopalco “non possiamo parlare di azzardo. Il ritorno alla normalità deve essere accettato quanto prima. Ecco perché, appena avremo l’evidenza che il virus non causa più ondate pandemiche ma circola a bassa/media intensità nella popolazione, dobbiamo tornare ad una piena normalità”, ha concluso. (adnkonos)