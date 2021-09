Foggia, Zeman: “Il nostro campionato comincia ad Andria”

Statoquotidiano.it, Foggia, 27 settembre 2021. I satanelli non riescono a battere le vespe e devono accontentarsi del pareggio nonostante la buona prestazione casalinga. Un primo tempo ad alta intensità quello disputato tra le due compagini in campo. Il Foggia costruisce diverse occasioni ma non finalizza; alla Juve Stabia, invece, basta un tiro per andare in gol. Nella ripresa i rossoneri assediano la metà campo avversaria e si impongono per possesso palla e qualità tecniche, pareggiando i conti. Il Foggia si porta a 6 punti in classifica. A riportarlo è il sito ufficiale rossonero calciofoggia1920.net.

La cronaca. Gli undici iniziali schierati in campo dal tecnico rossonero Zdenek Zeman, con il consueto 4-3-3, sono: in porta Alastra; in difesa Nicoletti, Girasole, Sciacca e Garattoni,; a metà campo Gallo, Petermann e Rocca; in attacco Merola, Ferrante e Curcio. Al 18’ Merola calcia dalla distanza e prova a sorprendere Sarri che non si fa trovare impreparato. Al 23’ Panico porta in vantaggio la formazione campana. Ma i padroni di casa non si perdono d’animo e al 25’, sugli sviluppi di un corner, Merola colpisce prima il palo interno e dopo una serie di rimpalli calcia tra le braccia del portiere avversario. Al 45’ Rocca calcia da fuori area ma la palla termina, di poco, fuori dallo specchio della porta. L’arbitro concede due minuti di recupero. Al 47’ Nicoletti, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, calcia tra le braccia di Sarri. Termina 0-1 la prima frazione di gioco.

Nella ripresa, i satanelli dominano il campo, la Juve Stabia non supera quasi mai il centorcampo. Al 64’ Nicoletti, dai 20 metri, firma la rete del pareggio rossonero. All’83’ Curcio colpisce di testa sugli sviluppi di un corner, ma la palla termine tra le braccia del portiere. A nulla servono i 5’ di recupero concessi dall’arbitro.

“La squadra mi è piaciuta perché avevano voglia di vincere. Il nostro campionato parte mercoledì”.

Zeman appare determinato nel post gara contro la Juve Stabia. Analizzando la partita rigetta l’equazione: pochi gol uguale sterilità offensiva: “Non siamo stati sterili, abbiamo fatto più di dieci tiri in porta”.

Su Curcio chiosa: “è il giocatore più talentoso del Foggia, ha sbagliato qualcosa ma anche lui sta crescendo”. Queste le dichiarazioni del mister boemo sul sito ufficiale calciofoggia1920.net.

Merola: “Oggi è stata la mia migliore prestazione da quando sono in rossonero, ma conta il lavoro di squadra, stiamo seguendo le indicazioni del mister. Ora testa a mercoledì, lì l’obiettivo è conquistare i tre punti”. Dichiarazioni rilasciate sempre al sito rossonero calciofoggia1920.net. Merola si mostra concentrato e proposito sul prosieguo del campionato. A suo parere “manca ancora la cattiveria sotto porta e i gol, ma c’è tanta voglia e determinazione di fare tanto e bene”.