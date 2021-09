Manfredonia. “Non dimentichiamoci dei nostri amici a quattro zampe”

💙 🐶 Non dimentichiamoci dei nostri amici a quattro zampe 💙🐶

“L’A&G Vitulano Srl , come ogni anno in autunno , per aiutare l’Ente Nazionale Protezione Animali di Manfredonia ha donato prodotti e coperte destinati ai nostri amici a quattro zampe.

Non potete avere un cane in casa ma amate tantissimo gli animali? Avete voglia di spendere qualche ora del vostro tempo per aiutare quelli in difficoltà? Ci sono diverse possibilità per fare del volontariato presso il Canile di Manfredonia .

Per altre info potete contattare Marco Lupoli.