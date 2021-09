Manfredonia, “Rumori da casa d’appuntamenti a tutte le ore: bisogna intervenire”

Manfredonia (Foggia) 27/09/2021 – Rumori molesti di molle, gemiti che si ripetono a tutte le ore del giorno e della notte accompagnati da schiamazzi e musica alta. Talmente frequenti da far ipotizzare la presenza di una casa di appuntamenti. E’ quanto denunciato da un nostro lettore che abita in un condominio nel rione Croce. Una situazione resa ancora più odiosa dalla presenza di un bambino di pochi anni costretto a sentire versi e suoni squallidi totalmente privi di ogni rispetto per gli altri condomini.

“Alle tante denunce presentate all’amministratore è seguita la sua totale noncuranza”. Diversamente il regolamento condominiale prevede espressamente il divieto di immissioni di rumori molesti, specie nelle ore notturne, e che all’amministratore incombe l’onere di farlo rispettare o almeno di provarci.

Quello dei rumori e del disturbo del riposo e della tranquillità delle persone rappresenta un argomento di grande attualità specie in ambito condominiale. Ci si deve chiedere, quindi, se tra le immissioni rumorose che possono arrecare disturbo agli altri vicini si devono annoverare anche le effusioni amorose. Per la fattispecie in esame l’art. 659 del codice penale prevede che “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309. Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità”.

Bisognerebbe avere l’accortezza di non disturbare, non tanto per una questione di censura – non esistono norme, come detto, che vietino di fare sesso e di farlo sentire ai vicini, anche se ci sono bambini piccoli – ma per tutelare il riposo delle persone. Senza giungere a una soluzione drastica come quella adottata, di recente, dal giudice di pace di Foggia: la sentenza, citata dalla Gazzetta Meridionale, ha posto un veto a una coppietta di avere amplessi tra le ore 23 e le 7, visto il disturbo che questi provocavano ai limitrofi proprietari di appartamenti. Il provvedimento è solo il culmine di una serie di contestazioni cui, in prima battuta, lo stesso giudice aveva tentato di porre rimedio, ordinando agli amanti di usare un tono di voce più basso. Ordine che, evidentemente, era stato ignorato, tant’è che è stato necessario un secondo intervento del magistrato, questa volta più categorico. (la legge per tutti).