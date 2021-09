Marasco denuncia: “A Manfredonia c’è un abuso di alcool ogni giorno”

Manfredonia, 27 settembre 2021. Il consumo e l’abuso di alcol fra i giovani e gli adolescenti è un fenomeno preoccupante e in forte crescita, in Italia come all’estero. La cultura del bere attualmente diffusa tra i giovani segue sempre più spesso standard indirizzati verso modelli di “binge-drinking” ossia il “bere per ubriacarsi.

La riduzione dei rischi e delle conseguenze legate al consumo e all’abuso di alcolici da parte dei giovani ha, infatti, rilevanti implicazioni in termini di salute pubblica e costi sociali (rischi per la salute e la sicurezza, incidentalità stradale e violenza, riduzione della qualità della vita nei territori ad alta concentrazione di locali notturni, ecc.). Questa foto fatta adesso sulla nuova piazza sul mare di fronte al LUC.

I ragazzi che fanno un uso smodato di alcolici sono mossi da fragilità di carattere individuale, questo tipo di abitudini potrebbero sfociare in vere e proprie patologie, anche perché è facile far conseguire all’alcol altri comportamenti a rischio, come le assenze scolastiche, la riduzione delle prestazioni scolastiche, chi prenderà provvedimenti per salvare i nostri ragazzi?

