Nicola Russo: “In via Napoli la situazione del traffico è difficile e pericolosa”

“In via Napoli lo spartitraffico da noi votato in consiglio comunale ancora non c’è, le radici degli alberi fanno sbandare non solo le macchine quando la carreggiata si restringe per la fila d’ingresso in ospedale, ma anche i motorini dei ragazzi che frequentano il Pascal e che accostano per entrare”.

Lo denuncia Nicola Russo, ex consigliere comunale di Foggia fino al 2019 e candidato alle successive elezioni ne ‘La città dei diritti’.

Via Napoli, ingresso Radici e segnali di spartitraffico Accostando al marciapiedi Verso un ingresso del Riuniti

“Lo segnalo perché la caduta dello scooter è un incidente più volte capitato ai ragazzi, anche per gli sbalzi del terreno. Riguardo allo spartitraffico l’avevamo votato in consiglio comunale contro i parcheggiatori abusivi che rallentavano il passaggio, cosa che poteva causare incidenti. Sono molte le strade da rifare ma bisogna prestare particolare attenzione a quelle d’ingresso verso Foggia. Un automobilista che ha percorso la rotonda e si è immesso su via Napoli trova spesso la corsia occupata per la fila di macchine verso l’ospedale e, dunque, si sposta sulla sinistra dove ci sono le radici e le macchine di fronte. Una situazione che si protrae da anni e che è peggiorata perché gli ingressi al Riuniti sono stati riorganizzati”.

Per tre mandati consigliere circoscrizionale, sottolinea che questo ruolo faceva “da filtro” fra Comune e territorio, “adesso che manca questo collegamento si deve prestare ancora più attenzione alla città nel suo complesso”.