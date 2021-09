STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia. Terza sconfitta stagionale del Manfredonia Calcio 1932 e seconda consecutiva in campionato, rimediata al comunale di Monte Sant’Angelo dal Borgorosso Molfetta, squadra dai modesti valori tecnici che, tuttavia, con la vittoria odierna, registra negli annali del calcio, la prima e storica vittoria in eccellenza, ai danni del blasonato Manfredonia Calcio.

Va preliminarmente rilevato che il risultato finale, in verità, seppur meritato, non riflette ciò che raccontano i dati statistici della gara, quali possesso palla, tiri in porta che, in effetti, hanno visto il Manfredonia esercitare un costante predominio territoriale, con oltre 15 calci d’angolo battuti a fronte dei 6 subiti. Ma il calcio, lo si sa, spesso è crudele ed in questo caso il Manfredonia paga, a mio modesto parere, la poca incisività e precisione in zona tiro.

Ma veniamo alla cronaca. Torna arruolato nella linea d’attacco Trotta, affiancato da Ingredda al centro ed a destra Eletto. Mastropasqua difensore centrale schierato accanto a Colangione e Cicerelli restituito al suo ruolo di centrocampista, accanto a Partipilo e Salvemini. Parte bene il Manfredonia, con Eletto ed Ingredda che nei primi 15’, scaldano i guantoni del portiere ospite con due conclusioni a rete. Al 22’ è sempre Eletto che nell’area piccola, potrebbe segnare ma la conclusione è alta sulla traversa.

Al 26’, calcio d’angolo battuto da Partipilo che trova la testa di Ingredda ma l’inzuccata è centrale per la facile presa del portiere. Al 38’ è Trotta, momentaneamente spostato a destra, che lascia partire un cross per Eletto che al volo colpisce la sfera spedendola alta sulla traversa. Al 39’ è Eletto che serve Trotta che in girata fornisce un assist al bacio per Ingredda, il cui tiro è ancora alto sulla traversa.

Dopo l’intervallo, squadre identiche al primo tempo ed al 2’, arriva la doccia fredda per il Manfredonia. Passaggio filtrante per per Anselmi che entra in area e trafigge Sarri. Subito il colpo, il Manfredonia riprende a macinare gioco ed al 8’ è Salvemini che fornisce un pallone invitante per Trotta che calcia debolmente in porta cercando l’angolino ma il portiere si fa trovare pronto. Al 13’ traversone di Trotta in area con Ingredda che intercetta di testa indirizzandolo in rete ma il portiere, migliore in campo, in elevazione respinge il pallone che impatta sulla traversa. Al 19’ ancora una chiara occasione da rete: Monopoli si beve due avversari sulla destra, assist per Trotta che nell’area piccola spedisce il pallone alto sulla traversa. Al 21’ percussione di Cicerelli che scarica il pallone su Monopoli il cui tiro colpisce il palo. Al 26’, ancora Trotta per Salvemini che dai 13 metri dovrebbe solo angolare il tiro per trafiggere il portiere invece la sua conclusione è flebile e centrale. Al 27’ pericolo per il Donia con Sallustio che recupere palla entra in area di rigore, dovrebbe solo segnare ma si lascia ipnotizzare da Sarri.

Al 31’ tiro a rete di Trotta respinto di pugni dal portiere. Al 35’ secondo goal del Borgorosso con Roselli che dai 20 metri lascia partire un fendente che si insacca nell’angolino alla sinistra di Sarri. Girandola di sostituzioni ma il Borgorosso si chiude bene e riparte in contropiede sfruttando la freschezza fisica dei subentrati.

Al 48’ calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per fallo su Trotta il quale si porta direttamente sul dischetto ma la sua esecuzione trova preparato il portiere che intercetta il tiro. Al 95’ triplice fischio finale.

Un Manfredonia propositivo ma poco incisivo in zona tiro che evidenzia, altresì, l’inesperienza del tutto naturale di taluni elementi della rosa che per la giovane età non sono ancora pronti, evidentemente, per la massima categoria regionale. L’assenza di Sementino in difesa a dar manforte al solido Colangione si è sentita ma soprattutto ciò che rileva è la mancanza di un attaccante centrale esperto in grado di far male alle difese avversarie che sappia agevolmente segnare e mandare in goal. E’ chiaro che, rebus sic stantibus, il campionato del Manfredonia è votato naturalmente alla salvezza diretta.

La tifoseria, molto nutrita sugli spalti, nonostante il comunicato settimanale e la sconfitta, ha intonato cori a sostegno alla squadra ma è chiaro che si aspetterebbe dalla società un segnale di svolta.

Antonio Castriotta

IL TABELLINO

MANFREDONIA CALCIO 1932 – BORGOROSSO MOLFETTA 0-2

Reti: 2’ st Anselmi (B), 35’ Roselli (B)

MANFREDONIA CALCIO 1932: Sarri, Manna, Armiento (16’ st Roberti), Partipilo, , Mastropasqua (11’st Mastrogiacomo), Colangione, Trotta, Cicerelli, Ingredda, Salvemini (32’ st Prota), Eletto (11’ Stoppiello).

A disposizione: Mascolo, Manna, De Battista, Roberti, Ciuffreda, Stoppiello, Mastrogiacomo, Monopoli, Prota, De Nittis.

Allenatore: Celestino Ricucci

BORGOROSSO MOLFETTA: De Santis, Rilievo, Cataldo (31’pt Zacheo), De Ceglia, Messina, Matera, Sallustio, Napolitano (44’ st Cubaj), Roselli, Anselmi (23’st Sciancalepore), Sallustio B (45’ Monopoli).

A disposizione: Bregaj, Messina, Monopoli, Zaccheo, Ferrieri, Negrouz, Sciancalepore, Serafino, Cubaj.

Allenatore: Leonino Cosimo Damiano

ARBITRO: Luigi Lacerenza (Barletta). Assistenti: Gabriele Sindaco (Taranto), Giacono Scorrano (Taranto).

NOTE – Ammonti: Ingredda (M), Ciuffreda (M), Napolitano (B), Anselmi (B) Negrouz (B), Roselli (B), Sallustio, Sciancalepore (B), Rilievo (B);

Espulsi: Nessuno

Rec: 3’pt e 5’st