Tragedia sul lavoro, muore operaio di Monte Sant’Angelo

Nova Milanese (Monza), 27/09/2021 – (primamonza) Tragedia sul lavoro, l’operaio novese non ce l’ha fatta. Saverio Guerra, 57 anni, ha lottato tra la vita e la morte per più di una settimana.

Aveva subito un infortunio sul lavoro

Il 57enne Saverio Guerra di Nova Milanese originario di Monte Sant’Angelo era ricoverato da venerdì 17 all’ospedale Sant’Anna di Como. Il novese lavorava come operaio nell’azienda Italgard di Inverigo, nel Comasco, azienda del settore manifatturiero che si occupa della lavorazione della lamiera.

Trauma da schiacciamento

Poco dopo le 15 di venerdì 17 settembre nell’azienda Italgard di Inverigo erano intervenuti in codice rosso ambulanza, automedica e l’elisoccorso partito dall’ospedale da Bergamo. Nell’infortunio l’operaio novese aveva riportato un trauma da schiacciamento: secondo una prima ricostruzione, l’operaio sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario da lavoro e avrebbe avuto un malore. Le sue condizioni sono sembrate fin da subito molto gravi.

Saverio Guerra non ce l’ha fatta

L‘operaio novese non ce l’ha fatta. Saverio Guerra è venuto a mancare sabato, dopo più di una settimana in cui ha lottato tra la vita e la morte. Era stato ricoverato in prognosi riservata e fino all’ultimo i medici hanno provato a salvarlo. (primamonza)