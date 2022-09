Capitani, vicecapitani e giocatori dell’ultima Laver Cup di Federer

Roger Federer termina la sua carriera con la quinta Laver Cup, torneo annuale di tennis che si giocha dal 23 al 25 settembre. Il campione di tennis con più di cento partite alle spalle, vittorie e match con Nadal e Dokovic ha parlato nella sua ultima conferenza stampa.

I motivi per cui lascia il tennis sono ormai noti, li ha dichiarati lui subito sul canale Instagram. Nonostante allenamento, impegno e preparazione le condizioni fisiche non sono più quelle di una volta, in più dei problemi muscolari e fisici incidono fortemente sulla qualità di gioco.

Di vittorie, di tornei, di successi e sfide Federer ne ha raccolte tante, per questo da un addio importante al tennis sperando in un ultima partita con Nadal. Dopo il torneo? Tv, libri, viaggi, riposo e anche sport ma non da professionista coinvolto, progetti precisi non sono stati dichiarati.

Laver Cup: storia, formato, campo di gioco scelto quest’anno

La Laver Cup è un torneo di tennis introdotto negli ultimi anni, ideato proprio da Roger Federer si ispira ad un omonino torneo sportivo ma di golf. La particolare organizzazione vede contendersi una squadra rappresentativa dell’Europa, formata dai sei migliori tennisti europei, una squadra rappresentativa giocatori del mondo, che vede i migliori giocatori di tennis mondiali.

Organizzazione e federazione di riferimento è l’ATP, il campo ogni anno alterna tra stadio tennis europeo e stadio tennis nel mondo. Quest’anno si gioca nella The O2 Arena di Londra. Formula partite singole partecipanti 12, cadenza annuale, mese scelto sempre settembre, tipo di competizione a squadre con singolo e doppio.

I giocatori vengono stabiliti così: sei giocatori europei e sei giocatori resto del mondo, tutti vengono stabiliti dal ranking e tre invitati dai capitani della squadre.

Rod Laver è il nome che ha ispirato il nome della competizione. Un tennista importante perché completò per ben due volte il grande slam, un’impresa non da poco. Ed ora vediamo giocatori e capitani, ricordando che la presenza di Federer, Nodovic e Nadal fanno gola agli scommettitori che cercano quote betting per questo ultimo Laver Cap di Roger. Un bookmakers di esempio che segue e crea scommesse sui tornei di tennis lo trovate descritto da topbet.

Laver Cup, quinta edizione

Ripetiamo che la quinta edizione della Laver Cup si gioca dal 23 al 25 settembre, al The O2 Arena di Londra, campo in cemento indoor.

La squadra Europa è capitanata dal tennista svedese Bjorn Borg, una leggenda del tennis europeo. Vicecapitano, l’allenatore ed ex tennista Thomas Enqvist.

La squadra Resto del mondo è capitanata e vicecapitanata da altre due importanti rappresentanze sportive: John McEnroe e Patrick McEnroe. Il capitano ora è anche commentatore televisivo.

La squadra Europa a livello di giocatori ospita il meglio del meglio del continente. Riunisce Nadal, Dokovic e Federer, Berretini e Tsitsipas per gli appassionati del Grande Slam e del grande tennis. Quindi, l’elenco completo della squadra: Rafael Nadal, con rank 3, seguito da Steanos Tsitsipas, Novak Dokovic, Casper Ruud, Andy Murray, Roger Federer, Mattero Berrettini.

Anche la squadra Resto del Mondo ha nomi importanti, vediamoli. Primo con 13 rank, Felix Auger Aliassime, tennista canadese, seguito da Taylor Fritz, Diego Schwartzman, Alex De Minaur, John Isner, Jack Sock. (nota stampa).