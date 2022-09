Elezioni 2022, Rinaldi: “Travolgente successo della Meloni”

Certo, a differenza del circolo di Gatta, quello di Piemontese era perennemente vuoto ed anche questo è stato un segnale abbastanza inequivocabile: non è sufficiente dichiarare sui social il proprio ticket per questo o quel candidato se poi si è fantasmi nella vita reale. La gente ama ancora il contatto fisico, confrontarsi, ascoltare e poi, casomai, essere in grado anche di cambiare l’idea: ciò che una volta sapeva fare la “sinistra”, a differenza di un partito sciatto e incollocabile come l’attuale PD. Probabilmente, senza la presenza di Piemontese, la debacle sarebbe stata ancora più eclatante; ma credo che il messaggio sia arrivato forte e chiaro dall’elettorato e Piemontese avrà modo si rifarsi, visto che è giovane e combattivo.

M5S