Giornata Mondiale per il Cuore, prevenzione gratuita anche a Manfredonia

Giovedì 29 settembre 2022, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, coloro che presentano fattori di rischio quali tabagismo, sedentarietà/scarsa attività fisica, scorretta alimentazione, ipertensione, obesità, diabete e colesterolo potranno contattare i servizi di Cardiologia dei tre Presidi Ospedalieri per programmare un controllo gratuito.

Per prenotare la visita all’Ospedale “Masselli Mascia” di San Severo contattare il numero 0882.200273;

Per prenotare la visita all’Ospedale “San Camillo De Lellis” di Manfredonia contattare il numero 0884.510234;

Per prenotare la visita all’Ospedale “Tatarella” di Cerignola contattare il numero 0885.419442.

Si tratta di una iniziativa di promozione della “prevenzione primaria” che, attraverso l’individuazione precoce di persone ad alto rischio, mira ad ottenere la guarigione o impedire l’insorgenza e la progressione della malattia. “Le malattie cardio-cerebrovascolari – spiega il commissario straordinario della ASL Foggia Antonio Nigri – ancora oggi sono la prima causa di ospedalizzazione e di morte. Per questo, è fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di prendersi cura del proprio cuore attraverso la prevenzione primaria e l’adozione di corretti stili di vita”.