I 40 parlamentari eletti in Puglia: nomi, partiti, collegi

Statoquotidiano.it, 27 settembre 2022. Sono 40 i parlamentari eletti in Puglia, 27 alla Camera e 13 al Senato. Ecco i nomi in base ai dati consolidati e in via di definizione.

Collegi uninominali alla Camera

Giandiego Gatta (Cerignola, di Fi), Mariangela Matera (Fdi, Andria), Marco Pellegrini (Foggia, M5s), Davide Bellomo (Lega, Bari), Rita Dalla Chiesa (Fi, Molfetta), Dario Iaia (Fdi, Taranto), Rossano Sasso (Lega, Altamura), Alessandro Colucci (Noi Moderati, Galatina), Saverio Congedo (Fdi, Lecce), Mauro D’Attis (Fi, Brindisi).

Collegi Plurinominali alla Camera. Carla Giuliano, Giorgio Lovecchio, Pasqua L’Abbate, Gianmauro Dell’Olio e Leonardo Donno, 5 nomi del M5s.

Nel Pd sono eletti Marco Lacarra, Ubaldo Pagano e Claudio Sefanazzi.

Nel proporzionale per Fdi Giandonato La Salandra, Laura De Marzo, Marcello Gemmato e Raffaele Fitto.

In Fi Marcello Lanotte e Matilde Siracusano al posto di D’Attis che è stato eletto nel collegio uninominale.

Aboubakar Sumahoro in Alleanza Verdi- Sinistra, Salvatore Di Mattina (Lega), Mara Carfagna (Azione- Italia Viva).

I deputati in base alle liste sono così suddivisi: 7 Fdi, 6 M5s, 5 Fi (Dalla Chiesa, Lanotte, D’Attis, Gatta e Siracusano), 3 Pd (Lacarra, Stefanazzi, Ubaldo), 3 Lega (Bellomo, Sasso, Di Mattina), Alleanza Versi Sinistra (Soumahoro), 1 Azione (Carfagna), 1 Noi Moderati (Colucci). Sono 7 le donne elette, 20 gli uomini.

Eletti nell’uninominale al Senato

Anna Maria Fallucchi (Fdi, Foggia), Roberto Marti (Lega, Lecce), Filippo Melchiorre (Fdi, Bari), Maria Nocco (Fdi, Taranto), Francesco Paolo Sisto (Fi, Andria).

Plurinominali: Ignazio Zullo e Giovanbattista Fazzolari (Fdi), Valeria Valente e Francesco Boccia (Pd), Matteo Salvini (Lega), Dario Damiani (Fi), Gisella Naturale e Antonio Trevisi (M5s).

I parlamentari eletti al Senato sono così suddivisi: 5 Fdi, 2 Fi, 2 Pd, 2 M5s, 2 Lega. Sono 4 le donne elette, 9 gli uomini.