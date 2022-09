Lo scultore dei pesci del Lago di Varano, Domenico Di Miscia

Milano, 27 settembre 2022 – Ho conosciuto Domenico Di Miscia alla mostra d’arte figurativa “Pane Amore e Fantasia”, svoltasi a Cagnano Varano nel luglio del 2017, in occasione della prima sagra di Pane e Salicornia. Dell’evento artistico ne ero organizzatrice e curatrice. In concomitanza si svolgeva una exposition di arte artigianale femminile ed una di sculture lignee; intagliate e colorate, riproducevano varietà di pesci autoctoni del Lago di Varano. Esposte ordinatamente, narravano le specie e le razze che popolavano le quiete acque della vasta e pittoresca laguna.

L’anno seguente, tornai per il secondo evento connesso alla festa. Venivo invitata dal prof. Mario Falco, insegnante e pres. Dei cuochi di Capitanata. Egli era fautore della sagra insieme all’A.P.S. La Montagna del Sole. Domenico Di Miscia, oltre alle opere di scultura e pittura, espose libri di poesie, detti e brevi racconti di cui era autore.

L’ introduzione mi è utile per evidenziare la sua sinestesia nelle arti: il talento per la scultura, per il disegno, la scrittura, la poesia.

Uomo pacato, mite, giudizioso, tipico del buon padre di famiglia garganico. Non manca di quella sana severità, spesso sostanza alla serietà. Equilibrato nei rapporti sociali, riceve rispetto, stima e considerazione, senza esuberanza o pretestuose glorie. Scambiando alcune parole, mi resi subito conto come Domenico fosse una miniera di conoscenze riguardanti il territorio Cagnanese e Garganico, dalla natura, alle tradizioni, dal dialetto a quelle antropologiche. Per lo più acquisite durante la sua lunga vita nel paese e nella laguna di Varano. Avendo iniziato a lavorare in giovanissima età, con l’osservazione attenta, vagliata da considerazioni interiori, con l’ascolto di persone stimate e rispettate colte o sagge, la sua cultura popolare è maturata nel tempo. Le indubbie capacità analitiche li permettono di avere idee e ricordi ordinati, mai discordanti. Una fonte a cui attingere per ritrovare la storia di antiche generazioni; usi e costumi che nel tempo diventano evanescenti. I suoi sono scritti da custodire e leggere per vivere o rivivere la gioia che solo certi ricordi hanno la forza di comunicare al lettore. Conosce la natura dell’uomo. Ne ha consapevolezza e la narra in prosa o poesia. Non meno quella degli animali che da sempre vivono nelle acque, nei boschi, foreste e monti del Gargano nord.

Così scrive don Antonio Criscuoli, accademico ed amico dell’artista, nella presentazione del suo primo libretto di poesie: “Briciole di verità, poesie e proverbi”, 10 giugno 1977, Grafiche Ciampoli Foggia: “Quando la poesia è dialogo con l’ambiente e ricerca di esso , è vita…

Le persone che si incontrano, le cose che si usano, le faccende di tutti diventano occasioni, per Domenico Di Miscia, di meditare e di tormentarsi.

Ma pur nel tormento il poeta dall’animo sensibile non perde il bonario sorriso e se medita lo fa con relativa sfiducia perchè sa che le cose di ieri marciscono sempre per un nuovo domani… Leggerete in questi versi non lo sforzo di un autodidatta né la presunzione di farsi conoscere ma la sapienza popolare garganica che si esprime – per bocca degli anziani – ancora in favole dense di morale…. Per il lavoro delle sue mani e i ricordi che qui lo legano come radice di quercia al suo terreno, ha saputo conservare questa favola nelle sue poesie senza sciupare la sapienza, senza guastare la morale…”

Nella presentazione in “Sotto la Maschera. Racconti di storia vissuta” Edizioni del Golfo di Manfredonia, stampa Leone Editrice Foggia 1997, don Antonio scrive: “…E’ bello leggere ricodi d’infanzia di Domenico Di Miscia. Per me ha aperto lo scenario di un pezzo di “vita paesana” degli anni che non torneranno e di questo gliene sono grato. Dicendo -anni che non torneranno- non esprimo rimpianti o nostalgie, ma solo constatazioni: il profumo dello spigo della menta, dell’origano, del fiordifinocchio di oggi non è più quello di ieri…Domenico Di Miscia ha preso penna, carta ed ha vissuto per sé stimolando anche noi a ‘rivivere il passato…”.

Domenico Di Miscia nasce a Cagnano Varano il 23 novembre 1935. Prese la licenza elementare. Il suo desiderio era continuare gli studi ma per motivi economici fu indirizzato al lavoro. A quei tempi l’attività trainante l’economia del paese e delle famiglie era la pesca. Fu proprio il motivo economico a spingerlo ad affiancare il papà, già esperto pescatore, per agevolare la vita familiare. Il 3 gennaio 1963 si sposa. Nel 1965, a causa di morie di pesci che colpì la laguna e della scarsa convinzione di un futuro lavorativo roseo, Domenico decise di intraprendere la via del commerco, aprendo un negozio di generi alimentari e vari che gestì fino agli anni della pensione. A causa del lavoro molto esigente, dovette tenere a freno la sua vena poetica e creativa. Sebbene mai ha abbandonato tale volontà.

Dell’artista scrive l’amato nipote, Orazio Di Miscia, figlio del fratello che da quando vedovo vive con il sig. Domenico e la gent.issima consorte Ninetta.

Riporto questo dettaglio per meglio comprendere la bellezza della personalità e dei valori del maestro d’arte, protagonista di questa modesta presentazione. Si legge nella prefazione alla raccolta di poesie inedite “Perle Del Gargano”, anno 2016, Tipografia Lauriola Vico del Gargano FG. : “…Gli occhi dell’autore che guardano indietro diventano il vetro dal quale osservare, senza poter intervenire.. E’ un inno ai valori, oggi a volte dimenticati, quali la famiglia, l’amicizia, l’amore, la giustizia, la lealtà…Un’infelice rassegnazione nei confronti di cambiamenti naturali e paesaggistici, ricchezza e patrimonio dell’umanità… I ricordi diventano l’unico mezzo per poter percepire quelle sensazioni, vivere quelle emozioni. Passato e presente si incontrano, si confrontano ed aprono la strada ad un futuro incerto e sconosciuto.

….Uomo forte e timorato di Dio, rispettoso ed amante di ogni forma di vita, figlio devoto e marito responsabile, la sua sensibilità gli permette di sintonizzarsi con tutto… e tutto diventa ispirazione. Ogni cosa riceve un’anima, diventa personaggio e si accende di vita propria.”

Domenico si definisce uomo taciturno, ricordando le parole della nonna.

Lacuna, che ritiene colmata dalla creatività anche di cose futili. La sua modestia è commovente. In realtà ci troviamo di fronte a bellissime opere d’arte, uniche, esclusive che narrano il territorio, in particolare il lago di Varano, la sua laguna. Lo fa facendo emergere dal lago la sua vita, i tanti pesci, realizzandoli con il legno, compresi quelli estinti. Decine e decine di sculture lignee, colorate finemente, rispettando la realtà di natura. Essi non sono solo arte ma anche testimonianza di un ecosistema, una realtà esistita e che attualmente il lago possiede. Il bel sogno è ancora verità. Sebbene si ha la sensazione vi siano continue minacce dovute alla disattenzione, forse disaffezione di chi è al governo della tutela di questo angolo di paradiso, di mondo che ci appartiene non per possesso ma per dovere di conservare.

Quando il sig. Domenico ha aperto il luogo espositivo dove conserva le numerosissime opere, ho provato una emozione difficile da descrivere. Certamente unica ed irripetibile, forse perchè non credo vi sia altra realtà simile al mondo.

Mi chiedo come sia possibile rimanere impassibili, non voler donare al mondo tante stupende curiosità, tante sculture tridimensionali che parlano del lago, dei suoi pesci ed anche di altri mari. L’immagine sul computer o su un testo scentifico, scolastico, non ha uguale densità di emozione e curiosità. Fra l’altro Domenico Di Miscia è attento ai particolari, sebbene sono opere uniche, intagliate con attrezzi artigianali. Pertando possiamo parlare di arte ma anche di pedagogia, di artigianato artistico, di genio nelle mani e nell’idea, di profondo amore per la natura che ha vissuto e che vuole trasmettere. Un seme della bellezza infinita del Gargano. Uno spettacolo unico al mondo. Ho fatto vedere delle immagini al dott. Claudio Grenzi, noto Editore in Foggia. Ha pubblicato libri meravigliosi riguardanti anche l’artigianto pugliese. Così ha cortesemente commentato: “Quello che trovo interessante è la ricerca spontanea delle forme ed il brillante uso del colore che lo collocano nella migliore tradizione popolare. Nella numericamente modesta offerta di artigianato artistico nel Gargano nord, questa forma d’arte popolare potrebbe avere anche un riscontro economico e contribuire alla narrazione dei luoghi, così come è avvenuto nelle lagune di Comacchio per i costruttori di stampo (richiami per la caccia), ora oggetti di artigaianto per turisti.

Le parole del dott. Grenzi, conoscitore dell’ artigianato artistico più bello di Puglia ed anche nazionale, sono credenziali per gli appassionati, per i curiosi, per gli educatori, per chi coltiva interessi d’arte.

Mi sento di ringraziare il sig. Domenico Di Miscia, maestro d’arte e poeta per la particolare esperienza artistica e soprattutto per l’amicizia e fiducia che mi riserva insiema a mio marito ing. Antonio Meola.

A cura di Anna Piano

Fotogallery: