Michele Illiceto: Attualità di S. Francesco D’Assisi (Prima Parte)

Manfredonia (Fg), 27 settembre 2022 – Siamo ad Assisi, alla fine del XII secolo. Qui tra i tanti, si trova Francesco, un giovane che viveva da dissoluto, che pensava solo a se stesso, a divertirsi con le ragazze belle del paese, a vivere da spensierato e da buontempone, a gozzovigliare e a bere tra feste e goliardie con amici viziati come lui.

Francesco da giovane rappresenta il ritratto perfetto di molti adolescenti non solo di oggi ma di sempre. Guarda i poveri e i miseri dall’alto del suo piedistallo, proprio di un giovane appartenente alla Assisi per bene. Una Assisi “da bere”. E’ sicuro di sé, baldanzoso e, a volte, anche sprezzante e arrogante. Nulla gli è vietato e tutto gli è concesso. Si sente invincibile. Niente e nessuno lo farà cadere. Ha il mondo ai suoi piedi. Pensa che la vita sia solo un gioco che non porta a niente.

Poi a un certo punto, all’improvviso, tutto cambia. Francesco si scontra con la dura realtà. Fa i conti con qualcosa che non aveva mai conosciuto e che pensava non esistesse: si scontra col dolore, specie quello provocato dalla stupidità e dall’avidità umana della guerra.

Parte per combattere, sicuro di vincere e tornare più ricco e famoso di prima. Parte per sé ma anche per il padre. Vuole mostrare a sé e agli altri che non è solo un giovane viziato ma anche un eroe. Ma ben presto rimane deluso e disilluso. Si ritrova prigioniero in un carcere in un paese ostile, quasi morente. Ferito e abbandonato. Rischia di morire. Conosce l’odio dei nemici e il prezzo dei ricatti. Tocca il fondo nero del cuore umano. Sperimenta fin dove può arrivare la cattiveria umana. La sperimenta su si sé e comincia il suo disincanto.

Francesco fa i conti con la sua fragilità. Incatenato, ricorda i giorni spensierati della sua libertà. Affamato, ricorda i giorni dell’abbondanza. Abbandonato e solo ricorda i giorni felici di quando della facile compagnia, quando era adorato dagli amici e corteggiato dalle belle donne. Dimenticato, ricorda quando era dalla madre coccolato e vezzeggiato. Ma le cose ora sono cambiate. Il mondo, fuori , gli sta crollando addosso. E lui vorrebbe quasi morire. Scomparire. Si sente umiliato e impotente. Prostrato fin nella polvere del niente. Si sente annientato.

E’ possibile che sia accaduto tutto questo? E che sia accaduto proprio a lui, il figlio di Bernardone? E’ questa òla vita? E come si fa a tornare alla vita di prima dopo aver visto così da vicino che la morte non è una pura astrazione o semplice possibilità, ma è lì dietro l0angolo delle tue fughe e delle tue bugie?

Il dolore gli apre gli occhi ma non ancora il cuore. E’ infiacchito e sfiduciato. E’ scoraggiato. Forse anche arrabbiato. Vorrebbe odiare qualcuno. L’angoscia e la disperazione lo toccano e lo travolgono.

Salvato dal padre, fa ritorno a casa. Ma non è più il Francesco di prima. Torna da sconfitto. Da fallito. Ha deluso tutti: soprattutto il padre che aveva riposto n lui le pserazne di aumentare il patrimonio della famiglia. Nessuno più lo cerca.

Francesco è solo. Va in giro per le strade di Assisi. Gira a vuoto su se stesso. Si chiude e diventa quasi muto. Per settimane intere non parla con nessuno. Gli occhi sono scarni e tristi. Si guada indietro e comincia a verificare se le vecchie verità sono davvero tali oppure sono solo delle grandi bugie dette da qualcuno per diventare padrone della sua vita e della sua libertà.

Quando cammina per Assisi sembra un cadavere ambulante. La gente non lo riconosce. Anzi lo prende quasi in giro e si sparge la voce che forse è anche ammalato. La prigione lo ha infiacchito. Lo ha fatto impazzire. Si sente straniero in casa sua. Nella sua città. I genitori non lo capiscono. E’ smarrito e confuso. Disorientato.

Comincia a isolarsi e a frequentare i luoghi fuori città. Se ne va solitario per le campagne. Vive il deserto e il silenzio. Tutto tace. Dentro e fuori. Eppure qualcosa comincia a geminare in questa terra resa arida dalle delusioni e dai fallimenti. Comincia a vedere cose mai viste: i fiori e i campi distesi. I tramonti e gli uccelli.

Tocca il vuoto che lo divora e lo fa soffrire di un dolore peggiore di quello della prigione. Francesco vuole capire, ma non ha ancora gli strumenti giusti. Per farlo deve fare una cosa che non ha mai fatto fino ad allora: deve cercare. E deve farlo in modo diverso rispetto a prima. Deve cercare, ma non sa né “che cosa” o “chi”, né “dove” e né “come”. Si guarda intorno e comincia anche a guardarsi dentro.

Francesco sta cambiando, e non lo sa. Scopre che c’è un luogo in cui non è mai stato. E’ come se davanti agli occhi gli si stesse aprendo un sentiero sconosciuto. Ma è ancora cieco e non sa dove tutto ciò lo porterà. Forse sta scappando, oppure qualcuno lo sta inseguendo?

Saranno proprio quelle piccole creature viste tra le pianure e le valli del circondario di Assisi a guidarlo. Tra cielo e terra, immerso nei campi di grano. Anche lui comincia a scoprire che in fondo altro non è se non un piccolo filo d’erba, esposto al vento e al fluire del tempo.

(fine prima parte)

A cura di Michele Illiceto