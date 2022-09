Parrocchia SS. Redentore Manfredonia, don Fernando è il nuovo parroco

MANFREDONIA (FOGGIA), 27/09/2022 – “Caro don Fernando, oggi la comunità del SS. Redentore ti accoglie affettuosamente e ti da il benvenuto! Siamo riuniti in questa Santa Assemblea che ti vede in procinto di iniziare una nuova tappa del tuo cammino sacerdotale, qui, in questa comunità, dove è nata e cresciuta la tua vocazione con il sostegno della tua famiglia, dei tuoi amici, del parroco don Mario, dei catechisti ed educatori, consacrati e laici, che nel tempo ti hanno sostenuto con la preghiera nei momenti di difficoltà e scoraggiamento.



Un affettuoso saluto rivolgiamo al nostro Vescovo, Padre Franco, che ti ha affidato il compito di servire questa comunità. A lui va il nostro sostegno nella preghiera per il servizio di pastore e guida di questa Chiesa Diocesana di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo. La nostra comunità è complessa per la sua storia, per le tante problematiche che la caratterizzano, non sempre facile da gestire, profondamente segnata da un carisma che la contraddistingue, che è il servizio ai poveri, agli ultimi, ai senza voce che necessitano di accoglienza, accompagnamento, affetto, e che aspettano un padre che dia loro sostegno, che li conforti e li nutra con la Parola e il Pane di vita.

Oggi siamo in tanti qui presenti, parrocchiani e non, e vorremmo rivolgere un cordiale saluto alla comunità della Chiesa Cattedrale che ha goduto del tuo ministero sacerdotale per diversi anni. A loro vanno i nostri migliori auguri per il prosieguo del percorso alla guida del nuovo parroco, don Giovanni, sul quale invochiamo il sostegno dello Spirito Santo. Ma vogliamo salutare e ringraziare il nostro precedente parroco, don Matteo, che ci è vicino spiritualmente. Come comunità noi promettiamo di accompagnarti nel tuo cammino pastorale con umiltà e discrezione, rinnovando il nostro entusiasmo e accettando di essere tuoi collaboratori nei compiti che vorrai affidarci sulla base dei carismi che sei chiamato a riconoscere in ciascuno di noi.



Sii per tutti un Pastore attento al gregge che ti viene affidato, capace di rendere le forze alle pecore deboli e di curare le inferme, di fasciare quelle ferite, di riportare all’ovile quelle disperse, di andare in cerca di quelle smarrite e sbandate. Non ti mancheranno la nostra vicinanza e la nostra preghiera affinché il Signore ti sostenga con la forza del suo Spirito, illumini la tua mente, ti dia coraggio e determinazione, dolcezza e benevolenza verso tutti, specie i giovani che hanno bisogno di sentirsi accolti e compresi nonostante la loro incostanza e le loro incertezze. Noi non cesseremo di chiedere con forza a Gesù Crocifisso, nostro Redentore, a cui questa chiesa è dedicata, di diventare con te una sola famiglia riunita nella fede, nella speranza e nella carità.

Ti avvolga nel suo manto la Vergine Maria, Regina di Siponto, la protettrice di questa nostra città, la tua e nostra madre; interceda per te presso il suo Figlio affinché ti accompagni in questa nuova fase del cammino sacerdotale che ti appresti a compiere in accoglienza del suo progetto di vita su di te e in obbedienza al tuo e nostro Vescovo.

Benvenuto tra noi, caro don Fernando”.

Lo riporta Parrocchia SS. Redentore Manfredonia.