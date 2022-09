Piemontese: “Il Partito Democratico ha perso le elezioni”

Ho fatto una campagna elettorale al massimo delle mie possibilità, facendo incontri e comizi nei tanti luoghi e nelle piazze delle nostre città. Mi sono nutrito del calore e dell’affetto di tanti cittadini e da questo traggo forza per continuare il mio lavoro di vicepresidente della Regione Puglia . Rivolgo i miei migliori auguri ai neoeletti deputati e senatori che hanno radici nel territorio perché ne avremo bisogno, a prescindere dagli schieramenti politici. Ringrazio il segretario nazionale del PD, Enrico Letta , per la fiducia che ha riposto in me. Trarrò insegnamento da questa sconfitta politica per ripartire con maggiore consapevolezza e determinazione, e per continuare a contribuire alla crescita del nostro territorio”.