1958 – Solenni festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo

Nel 1958, come da antica tradizione ebbe luogo a Monte S.Angelo, nei giorni 28-29 e 30 settembre, la tradizionale Festa Patronale in onore di S.Michele Arcangelo.

Quell’anno il Comune di Monte S.Angelo, era ancora sorretto dal Commissario Prefettizio Francesco Capano, che tenne tale incarico, dal 3 settembre 1957 fino al 12 novembre 1958.

Il 1958, fu ancora l’anno, dei numerosi trasferimenti di Montanari, che la lasciarono la Città ed emigrarono per lavoro non solo in Germania e in Svizzera, ma anche oltreoceano. Sempre quell’anno, continuò l’esodo di moltissimi lavoratori dell’agricoltura e di artigiani, che con le loro famiglie si trasferirono da Monte S.Angelo a Manfredonia nel quartiere Monticchio “Mundicchje”, battezzato all’epoca come il “Quartiere dei Montanari”.

Negli anni ’60, invece, iniziò l’esodo dei montanari a Nova Milanese, dove risiedono tuttora numerosi (circa 7000).

La Festa Patronale in onore di S.Michele Arcangelo a Monte S.Angelo nel 1958, ebbe luogo come da programma di seguito riportato:

GIORNO 28

Alle ore 5- Apertura della Festa con suono a distesa di tutte le campane delle chiese e sparo di mortaretti.

Alle ore 7- Giro della Banda Città di Manfredonia per le vie della Città.

Alle 10,30 – Dopo il giro tradizionale della Banda di Manfredonia, alle 11,30 servizio musicale della stessa in Piazza Duca D’Aosta.

Alle ore 17 – Vespri solenni seguiti dalla tradizionale simbolica offerta della cera all’Arcangelo da parte del Comune, con discorsi di circostanza dell’Ill.mo sig. Commissario Prefettizio Dott. Francesco Capano e di Mons. Arcidiacono Prof. Nicola Quitadamo.

Alle ore -21 – Servizio della Banda Città di Manfredonia, diretta dal M° LORENZO LEPORACE in Piazza Beneficenza.

GIORNO 29

Ebbe luogo, la importante e tradizionale fiera del bestiame.

Alle ore 5 –Salve di mortaretti-

Ore 8 – Arrivo dei Concerti Musicali di Carovigno diretto dal M° REINO e di Lanciano diretto dal M° MARINCOLA.

Alle ore 8,30-Giro per le vie cittadine dei due sunnominati concerti musicali.

Alle 10,30- Servizio d’Orchestra in Piazza Beneficenza e Duca D’Aosta delle bande musicali di Carovigno e Lanciano.

Ore 17,30- La Sacra Spada di S.Michele Arcangelo fu portata in processione solenne dal Rev.mo Mons. Arcidiacono Nicola Quitadamo. Durante il percorso per le antiche vie della Città, spari di batterie, a devozione dei Sigg. Rignanese Luigi, agricoltore e di Esposto Michele. Al ritiro della solenne processione nella Piazzetta della Basilca, furono incendiate batterie e bombe coloranti.

Dalle ore 21 alle 24- Servizio d’Orchestra delle Bande musicali di Carovigno e di Lanciano.

GIORNO 30

Alle 5- Suono a distesa delle campane di tutte le chiese e sparo di mortaretti “i calecasse”.

Alle ore 8 – Giro del Concerto di Carovigno per le vie della Città.

Alle ore 10,30 –Servizio d’orchestra del sunnominato Concerto.

Alle 17 – Giro per le vie della Città del Complesso musicale di Carovigno.

Dalle ore 21 – Servizio d’Orchestra in Piazza Duca D’Aosta del concerto musicale di Carovigno.

Alle 24,20 – Sparo di artistici fuochi artificiali.

Quell’anno, Il Presidente della Festa Patronale in onore di S.Michele Arcangelo fu Michele Piemontese.

