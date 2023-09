Aumento stipendi sindaci: ecco quanto guadagneranno in Puglia

FOGGIA – Per effetto di una norma inserita nella Legge di Bilancio del 2022 approvata dal governo Draghi, lo stipendio dei sindaci italiani aumenterà ulteriormente, dopo gli aumenti graduali già avvenuti negli anni precedenti.

Lo scatto permanente avverrà tra pochi mesi a partire da gennaio 2024.

Secondo quanto riportato dalla norma ci sarà un incremento degli emolumenti pari al 100 per cento per i sindaci metropolitani (pari a 13.800 euro lordi mensili); dell’80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti (pari a 11.040 euro lordi mensili); del 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti (pari a 9.660 euro lordi mensili) e del 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (pari a 6.210 euro lordi mensili).

Un aumento che permetterà ad alcuni sindaci di raggiungere, in alcuni casi, la retribuzione dei presidenti di Regioni.

Focus sulla Puglia

Nello specifico, per fare qualche esempio, nei comuni da 30 e 50 mila abitanti, lo stipendio passerà dai circa 3.100 euro percepiti nel 2021 ai 4.830 che si riceveranno nel 2024. In quelli da 5 a 10 mila abitanti si avrà invece un aumento mensile di 1.500 euro rispetto al 2021. Nei comuni con meno di 3mila abitanti, lo stipendio dei sindaci passerà dai 1.659 ai 2.200 euro lordi al mese. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.