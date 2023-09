Auto ispettore polizia incendiata, manifestazione a Stornara

Una manifestazione di solidarietà si è svolta stamattina davanti al comune di Stornara, nel Foggiano, organizzata dal Sindacato unitario lavoratori della polizia locale per “testimoniare la propria vicinanza all’ispettore della polizia locale Giuseppe Grippo, bersaglio di un atto intimidatorio la notte del 19 settembre scorso, quando ignoti hanno dato fuoco ad una Peugeot 207 di sua proprietà.

La manifestazione è aperta anche alle altre sigle sindacali del settore e a tutti coloro che intendono partecipare, come sottolinea il segretario regionale del Sulpl Luigi Sabatelli.

“Ho lanciato questa iniziativa innanzitutto per sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto accaduto al collega a Stornara – ha detto il segretario regionale e per far sentire la nostra vicinanza al collega -.

Nel corso degli anni, ho subito tre diversi atti intimidatori dove presto servizio, a San Giovanni Rotondo e so che la solitudine è ciò che fa più male.

Per questo ho pensato che il sit in, unito ad una raccolta fondi che come sindacato abbiamo lanciato per aiutare il collega ad affrontare le spese occorse a seguito del danno subito possa aiutare il collega a sentirsi meno solo”.

Sabatelli sottolinea ancora: “Un modo per accendere ancora una volta i fari sulla situazione della polizia locale, con un organico insufficiente a fronteggiare le diverse emergenze che ci troviamo ad affrontare specie nei comuni complessi come quelli del Foggiano, dove il nostro impegno spazia dai reati del codice della strada a vicende più complesse di natura giudiziaria”.

Lo riporta l’Agenzia Ansa