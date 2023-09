Comunali Foggia, arrivano i “rinforzi” politici sponsor dei candidati

Foggia, 27 settembre 2023. A ognuno il proprio, nel senso di un big che viene a supportare il candidato sindaco o consigliere per le prossime comunali di Foggia.

Non c’è campagna elettorale senza donne o uomini che spendano i loro nomi, la propria esperienza e il loro ruolo per sponsorizzare qualcuno.

A poco più di tre settimane dal voto, eccone alcuni in programma. Luigi De Magistris al “Foggia Fest” nell’ambito dello spettacolo teatrale “Odio gli indifferenti”. Autore dell’iniziativa, il candidato sindaco Antonio De Sabato. E l’ex sindaco di Napoli arriverà ancora a Foggia domani 28 settembre, al cineteatro Cicolella su vle XXIV maggio.

È tempo, anche, di inaugurazione di comitati elettorali, oltre che di piazze, teatri, caffè, isola pedonale con gazebo e simboli di partito.

Per Lorenzo Frattarolo, candidato al consiglio comunale e coordinatore regionale di Italia Viva, arriva Teresa Bellanova, nella cabina di regia del partito e già ministra. Location del comitato, corso Vittorio Emanuele, viale abbastanza richiesto in questa come in altre campagne elettorali per il Comune.

Arriva Michele Emiliano per la presentazione dei candidati di “Con”, incontro che prevede una serie di saluti introduttivi da tutta la Puglia. Dai sindaci Andreano e Pitta ai consiglieri provinciali a quelli regionali Lopane e Delli Noci fino ai coordinatori provinciali e comunali del movimento emilianista. Venerdì 29 settembre presso il cinema Cicolella con Maria Aida Episcopo candidata sindaco.

Dopo il sottosegretario all’agricoltura Patrizio La Pietra, per Raffaele Di Mauro scende a Foggia il ministro dell’ambiente Pichetto Fratin. Incontro il 29 settembre presso l’Outside Hotel con le associazioni e gli esperti del settore ambientale ed energetico, poi si sposterà nel comitato elettorale del candidato sindaco in corso Vittorio Emanuele. “Foggia chiama Roma – aveva commentato Di Mauro chiacchierando con La Pietra- e Roma risponde”. Anche questa volta.

A Laltrocinema Cicolella, per l’apertura della campagna elettorale di Gianluca Ruotolo, arriva Roberto Speranza, già segretario di Articolo Uno e ministro. Incontro con la candidata sindaco Maria Aida Episcopo, il vicepresidente della Regione Raffaele Piemontese e il consigliere regionale Paolo Campo. Il simbolo che unisce tutti, per appartenenza al partito o “campo largo” da elezioni comunali, è quello del Pd. Il 30 settembre in via Duomo.

Agenda in aggiornamento dei candidati fino alle elezioni amministrative.