Foggia, il candidato Sindaco Di Mauro: “Abbiamo un grande futuro alle spalle”

FOGGIA – «Abbiamo “un grande futuro alle spalle”, ovvero una storia importante e importanti riferimenti da cui partire per valorizzare il settore culturale della nostra Foggia: dando lustro alla figura del grande maestro del Verismo musicale, il Foggiano Umberto Giordano, faremo della città la “capitale giordaniana” per proiettarla sul palcoscenico internazionale.

L’ho detto anche al sesto appuntamento del tavolo permanente della Filiera Culturale: incontri che istituzionalizzeremo se saremo scelti per governare la città.

All’incontro abbiamo parlato anche di “connessione” che deve essere intesa sotto il profilo sociale, culturale e territoriale, e di come restituire a Foggia la meritata centralità anche grazie ad un suo personaggio illustre come Giordano. È un impegno che assumiamo in questa campagna elettorale e lo porteremo avanti durante la prossima amministrazione di centrodestra». Lo riporta una nota del candidato sindaco del centrodestra unito, Raffaele Di Mauro.