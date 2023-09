Funerale Napolitano, un Ufficiale di Marina viestano nel drappello d’onore

VIESTE (FOGGIA) – Ai funerali di Stato del presidente emerito, Giorgio Napolitano, svoltisi ieri mattina, in forma laica, a palazzo Montecitorio, vi era anche un pezzo di Vieste. Il giovane cittadino garganico, infatti, ha avuto l’onore, su diretta scelta del capo di Stato Maggiore della Marina Militare Italiana, Ammiraglio di squadra Enrico Credendino, di far parte del drappello di rappresentanza del corpo della Marina Militare Italiana per la camera ardente dell’ex presidente.

Si tratta del Tenente di Vascello, Matteo Maiorano, 36 anni, attualmente in servizio presso il Ministero della Difesa – ramo Marina Militare – presso il Palazzo Marina.

Indossando la candida divisa d'ufficiale, Matteo Maiorano, insieme ad altri sette rappresentanti delle varie Forze Armate, ha trasportato a spalla il feretro di Napolitano, da piazza Montecitorio fino all'interno dell'emiciclo del Parlamento. Un grande onore per il giovane ufficiale viestano, anche perché ha avuto il privilegio di essere il militare di testa del gruppo di rappresentanza.