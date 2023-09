Ita Airways, ripristinati voli verso Milano Linate da Bari e Brindisi

BARI – “Ita Airways ripristina i voli tra Milano Linate e gli aeroporti di Bari e di Brindisi per la prossima stagione invernale, accogliendo le istanze del territorio pugliese, a conferma dell’interesse per la connettività della Puglia e per la mobilità dei suoi cittadini”.

Lo comunica con una nota la compagnia di bandiera che sta anche valutando un’eventuale reintroduzione della terza frequenza giornaliera sulla rotta Brindisi – Roma Fiumicino, compatibilmente con la disponibilità di flotta e la sostenibilità economica della rotta.

In tal senso il vettore auspica “un supporto da parte di Aeroporti di Puglia e del territorio a sostegno dei propri sforzi operativi.

“Ita Airways – prosegue la nota – si augura che la propria presenza sugli scali pugliesi, che garantisce al territorio una estesa connettività grazie alle prosecuzioni su tutto il proprio network dall’hub di Roma Fiumicino, sia adeguatamente valorizzata, evitando discriminazioni rispetto ad altri vettori che beneficiano di politiche di incentivazione a supporto delle proprie operazioni”. Lo riporta l’agenzia Ansa.