“Nota di Napoleone Cera su StatoQuotidiano, ANAS Puglia sempre attenta al decoro lungo viabilità di competenza”

(nota stampa) – In riferimento alla nota del consigliere regionale Napoleone Cera, pubblicata sul quotidiano online “Stato Quotidiano“, si precisa che il problema dell’abbandono incontrollato dei rifiuti sulle aree di pertinenza stradale ha assunto una dimensione notevole e di difficile controllo che, per molti versi, sfugge ai compiti istituzionali di Anas.

A seguito degli interventi di rimozione effettuati, l’abbandono dei rifiuti si ripropone dopo brevissimo tempo, rendendo necessarie ulteriori risorse, che erodono le disponibilità economiche destinate alle attività di manutenzione ricorrente della viabilità stradale, incidendo sul livello complessivo del servizio.

Nonostante tutto, la Struttura Territoriale, impegnando somme specifiche dalla Manutenzione Programmata, ha avviato le procedure di gare relative al ripristino della funzionalità idraulica del piano stradale e alle sue pertinenze in provincia di Foggia.

Il suddetto appalto, finalizzato alla raccolta e conferimento a discarica, sarà consegnato entro la fine del mese di settembre e dopo il perfezionamento degli atti propedeutici conseguenti il concreto inizio dei lavori, si procederà alla rimozione dei rifiuti abbandonati.

Si precisa, che Anas è da sempre attenta al mantenimento del decoro lungo la viabilità di propria competenza e svolge con frequenza interventi di pulizia con mezzi e fondi propri, in particolare nel momento in cui i cumuli di rifiuti che invadono la sede stradale possono rappresentare anche un pericolo alla circolazione, oltre che per l’ambiente e la salute pubblica.

Inoltre, l‘incessante abbandono illegale di rifiuti solidi urbani lungo le strade rende l’attività di rimozione sempre più difficoltosa e dispendiosa, assumendo particolare rilevanza durante il periodo estivo. Oltre a tutte le attività programmate da Anas, per fronteggiare il continuo reiterarsi del fenomeno sarebbe necessario un maggiore controllo del territorio e una gestione dei rifiuti in linea con le indicazioni di smaltimento imposte dagli Enti locali e dalla normativa regionale di riferimento.