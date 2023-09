Orrore in Puglia, permetteva all’ex marito di abusare delle figlie di 5 e 2 anni

LECCE – Inchiesta shock in Salento: mamma consentiva al suo ex marito di abusare delle figlie piccole di 5 e 2 anni: la donna ora è indagata assieme al nuovo compagno. L’accusa è quella di violenza sessuale aggravata. “In qualità di esercenti la responsabilità genitoriale delle due minori all’epoca di 5 e 2 anni non impedivano che le predette minori venissero in più occasioni sessualmente abusate.

Il molestatore è stato già condannato ad 8 anni e 6 mesi di reclusione in primo grado, sentenza poi confermata dalla Corte d’appello nel settembre dell’anno successivo.

La madre, secondo quanto riportato dalle indagini coordinate dalla pm Erika Masetti, assieme al nuovo compagno avrebbe fatto vivere le bimbe in una situazione di forte precarietà e promiscuità con un soggetto che, peraltro, era affetto da una conclamata malattia psichiatrica e già denunciato dalla ex moglie perché persona violenta e già responsabile di abusi nei suoi confronti nel corso del matrimonio. La notizia è riportata dal Corriere Salentino.