Spot Esselunga: ci pensa il supermercato a salvare la famiglia

MANFREDONIA (FOGGIA) – (di Michele Illiceto) Sta facendo molto discutere, sui giornali e sui social, il nuovo spot pubblicitario di Esselunga, il cui slogan è “Non c’è spesa che non sia importante”, che pare essere più un cortometraggio cinematografico, visto che dura circa 2 minuti contro i pochi secondi di un normale spot. Una messa in scena che può essere letta da tanti e diversi punti di vista.

Qualcuno, politicizzando troppo lo spot, è addirittura a percepire una sorta di restaurazione dei valori tradizionali da parte del governo di destra, quasi se ci trovassimo in una novella famiglia da Mulino Bianco rivisitata e aggiornata, dove la separazione è solo un accidente a cui forse si può porre rimedio se ci affidiamo alla mediazione di una bambina, simbolo di una generazione che non ha colpa se nasce da genitori incapaci di resistere alla temperie debolista del relativismo etico e dell’emozionalismo strisciante.

Non penso che sia così. Il potere di una pubblicità, si sa, non è in quello che si vede, ma in quello che nasconde. Non in quello che dice, ma in quello che non dice. Si tratta dei cosiddetti messaggi subliminali.

Ebbene, se si analizza bene lo spot, il messaggio vero (quello nascosto) è che il compito di fare riavvicinare mamma e papà, apparentemente affidato alla bambina, di fatto viene consegnato a un luogo che viene eletto e deputato a nuovo topos salvifico: il supermercato, luogo dove a dominare sono le merci. Dove l’identità di chi lo frequenta è più quello di consumatore (Homo consumens, come recita un bel libro di Z. Bauman), e non di cittadino o di altro. Insomma, ci pensa il supermercato a salvare la famiglia!

Ancora una volta, quindi, è l’ipercapitalismo e l’iperconsumismo che ne escono vincenti. E’ come se dicessimo che è il consumismo il vero rimedio all’analfabetismo affettivo dilagante degli adulti incapaci di restare al proprio posto o delle famiglie in crisi. Insomma, una spesa ti salva la vita! E’ terapeutica. Quasi vicino a un altro grande slogan di moda negli ultimi anni, quello secondo cui lo shopping ti riduce, se non addirittura, ti evita lo stress!

Pensate se, anziché comprarla al supermercato, la bambina quella pesca, al contrario, l’avesse colta direttamente da un albero in campagna, con sullo sfondo il nonno contadino (memoria di antichi mestieri), quasi a sottolineare anche l’importanza dei legami e dei rapporti intergenerazionali. Sarebbe stato molto diverso. Davvero positivo ed edificante.

Ma si sa, lo scopo delle pubblicità non è edificare, ma indurre a comprare e consumare. E per farlo sono dispose a tutto, anche usare strumentalmente grandi verità (la bambina che ha bisogno di ambedue i genitori) pur di far passare messaggi che invece hanno il sapore di grandi bugie.

Solo una verità forse in questo spot rimane in piedi, anche se usato in modo molto strumentale. Esso consiste nel fatto che la bambina fa di tutto per riavvicinare i propri genitori. Quasi ci volesse dire che, a volte, nella società fatta di adulti dalla adolescenza prolungata, i bambini sono più adulti degli adulti! Dove, cioè, sempre più spesso, non sono gli adulti che salvano i bambini, ma il contrario, sono i bambini a salvare gli adulti.

I bambini: depositari di un anelito capace perfino di superare le divisioni (che di certo nessuno può giudicare) tra mamma e papà, segno di amori fragili, immaturi. Amori non coltivati, dove i protagonisti non sono stati capaci di crescere.

Ma, si sa, la pubblicità si muove nel mondo della finzione. Deve idealizzare ciò che non è per problematizzare ciò che è. Deve mettere in scena le tue fragilità per predisporti a consegnarti a qualcuno o a qualcosa che potrà risolverti il problema che tu da solo non riusciresti mai a sbrogliare. Deve decostruire per farti sentire che, in fondo, hai bisogno di qualcosa che ti salvi. E’ il prodotto che ti salva e non altro.

E, allora, tutti a comprare la pesca, simbolo di tanti altri prodotti che usiamo come feticci, che, come un qualcosa di magico, ha il potere di riannodare legami e affetti che nella vita reale non riusciamo a intessere e tenere fermi.

Ma purtroppo, come spesso accade nelle pubblicità, la bambina, che tanto commuove, da protagonista, ecco che all’improvviso scompare, per lasciare la scena al supermercato vero protagonista (e vero idolo di ogni esistenza frustrata) che, con i suoi prodotti, come un “Deus ex machina”, si impone in tutta la sua maestosa magnificenza e grandezza, unica fonte di salvezza delle nostre esistenze incerte e precarie. La nuova divinità ai cui piedi sacrificare i bisogni veri in mone di bisogni indotti.

Altro che ateismo! Penso che siamo, invece, in pieno e radicale politeismo!

A cura di Michele Illiceto