SS 272, Cera all’Anas: “Su sicurezza nessuna risposta dalla società”

FOGGIA – “Guardare il dito e non la luna è un esercizio comodo, specie quando ci si vuole dimenticare (?) di dar conto dei problemi seri: è la sintesi del mio pensiero, leggendo la replica dell’Anas alla mia denuncia sullo stato di incuria e scarsa sicurezza della strada statale 272, arteria vitale che collega l’uscita autostradale di San Severo a San Giovanni Rotondo.

La società, infatti, si preoccupa di replicare esclusivamente sul punto dei rifiuti, problema di sicuro rilevante, ma nulla a che vedere con la sicurezza degli utenti.

Sulle cunette mancanti, che ad ogni pioggia trasformano la strada in un pantano e che sono la causa di numerosi incidenti anche mortali, nemmeno una parola. E se, quindi, è facile fare spallucce sui rifiuti, ascrivendo la responsabilità ai cittadini “sporcaccioni”, è più difficile spiegare come mai non si intervenga laddove se ne ha la competenza. Resto perciò in attesa di una risposta a riguardo e se l’Anas continuerà a fare melina, io continuerò a denunciare lo stato in cui versa l’arteria stradale”. Lo riporta una nota del consigliere regionale di Forza Italia, Napoleone Cera.