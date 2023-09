Violentava pazienti malati di tumore in ospedale: arrestato infermiere a Catanzaro

Un infermiere del reparto di oncologia dell’ospedale “De Lellis” è stato accusato di commettere abusi sessuali su numerosi pazienti affetti da patologie oncologiche.

In seguito a queste gravi accuse, i finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’infermiere in questione.

Durante il corso delle indagini condotte dalle Fiamme Gialle, sono state raccolte diverse testimonianze che, secondo l’accusa, hanno confermato i comportamenti riprovevoli dell’indagato.

Si sostiene che egli abbia sfruttato le fragili condizioni fisiche e psichiche dei pazienti, costringendoli a subire abusi sessuali mentre erano sotto la sua responsabilità durante le terapie oncologiche.

Gli episodi di abuso sessuale si sarebbero verificati in numerose occasioni nel corso di un periodo di circa un anno all’interno delle strutture ospedaliere del “De Lellis – Ciaccio”, ora noto come Renato Dulbecco. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza hanno contribuito a delineare un quadro complesso caratterizzato da una serie di episodi.