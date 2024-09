VIESTE (FOGGIA) – Com’è noto, gli eventi alluvionali dei giorni 17, 18 e 23 settembre scorsi, hanno colpito il territorio comunale di Vieste, interessando anche i Comuni limitrofi, provocando ingenti danni alle strutture pubbliche e private, con numerosi fenomeni di allagamento che hanno interessato i centri abitati, nonché le principali strade statali, provinciali e comunali producendo inoltre ingenti danni anche alle colture agricole.

Il violento nubifragio ha causato ingentissimi danni al patrimonio comunale nonché alle attività degli operatori economici.

Attualmente, sono in corso di valutazione gli interventi necessari per il ripristino della transitabilità dell’accesso ai fondi agricoli e per la rilevazione dei danni emergenti, nonché degli interventi necessari per il recupero del patrimonio comunale, per la sistemazione di strutture ed infrastrutture pubbliche e per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli allagamenti di immobili, nonché di interventi ritenuti fondamentali per la mitigazione del rischio idraulico.

Alla luce di ciò, il Comune di Vieste, con atto di giunta n. 250, in data di oggi, 27 settembre, ha richiesto alla Regione Puglia, Settore Protezione Civile, il riconoscimento dello stato di calamità naturale per il territorio del Comune di Vieste, colpito dal nubifragio del 17-18 e 23 settembre 2024, che ha interessato anche i Comuni limitrofi, per l’applicazione delle provvidenze previste dalla legge 14 febbraio 1992 n. 185. Con il medesimo atto, ha richiesto, sempre alla Regione Puglia, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, l’erogazione delle provvidenze economiche previste dalla legge 14/02/1992, n. 185, e della L. 24.12.1992 n. 225 e ss.mm.ii. per il Comune e per i soggetti privati danneggiati dall’evento calamitoso.

Inoltre, ha richiesto a tutti gli enti interessati, per quanto di competenza, di porre in essere interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza del territorio comunale.

Al fine di poter quantrificare i danni causati dalle avversità atmosferiche, la Giunta comunale ha demandato alle competenti strutture comunali di procedere alla quantificazione definitiva dei danni al patrimonio e al territorio pubblico comunale ed attivare un apposito sportello per i cittadini ove rivolgersi per segnalare i danni su apposita modulistica per la quantificazione dei danni subiti dai privati con particolare riferimento al settore agricolo per il quale all’attualità non e disponibile alcuna stima.

Nei prossimi giorni saramnmo date indicazioni specifiche ai cittadini, i quali potranno presentare documentazione dei danni subiti.