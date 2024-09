BARI – “Oggi, anche se da lontano, sono felice per la mia città.

Ieri è stata inaugurata la nuova sede di NTT data, una multinazionale del settore IT che si è insediata a Bari in questi ultimi anni e che assumerà 500 persone entro il prossimo anno.

Sono in tutto 18 le aziende del settore dell’innovazione che hanno scelto la nostra città per i loro investimenti facendo di Bari una fra le 10 Tech Cities italiane per un totale di circa 10.000 occupati.

A queste si aggiungono gli insediamenti del manifatturiero nell’agglomerato Bari Modugno.

La Midsummer che produrrà pannelli fotovoltaici di nuova generazione; Ovs che opererà nella rigenerazione di capi di abbigliamento per i suoi grandi magazzini;

Il Gruppo campano Bruno che ha rilevato il capannone della Calabrese Veicoli industriali, avviandone la ristrutturazione e proponendosi di produrvi semirimorchi e altri beni meccanici;

la Mapei che nel capannone già della ATM produrrà materiali per l’edilizia e Martur Fompak che realizzerà meccanismi per sedili per auto. Aziende che continueranno ad assumere personale.

Bari in questi anni ha fatto molto sacrifici per rendersi credibile e attrattiva agli occhi dei più grandi player nazionali ed economici.

Questo è stato possibile grazie al lavoro portato avanti con la Regione, il Politecnico, l’Università, il CNR e tutti gli istituti di formazione presenti sul territorio.

Questo è stato possibile grazie alle donne e agli uomini che ogni giorno hanno creduto e credono in un’altra idea di sud.

Lo scrive l’europarlamentare Antonio Decaro.