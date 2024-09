CERIGNOLA (FOGGIA) Il grave fenomeno delle auto rubate, cannibalizzate e abbandonate nei terreni agricoli continua ad imperversare nell’agro di Cerignola.

Gli Ispettori Ambientali Territoriali Civilis non hanno mai sospeso i controlli sul territorio, anzi nell’ultimo periodo li hanno intensificati, giungendo a nuovi ed ulteriori scoperte di carcasse di auto e pezzi di veicoli sottratti ai legittimi proprietari.

Risale a ieri il ritrovamento, nei pressi dell’Oasi Le Fontanelle (nelle campagne ofantine adiacenti la SS16-bis in direzione Foggia) di una carcassa di auto nuova rubata e cannibalizzata.

Come ha precisato il Comandante Giuseppe Marasco sui social – per quanto concerne la rimozione e i dovuti provvedimenti sono state avvisate le Autorità di Polizia Giudiziaria – ma ciò che preoccupa di più è che, in una settimana, questa è la 35esima carcassa di automobile ritrovata all’interno del territorio di Cerignola, “il terzo agro più grande d’Italia”.