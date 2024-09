Le parole dell’assessore alla Polizia Locale in consiglio comunale sollevano diverse riflessioni importanti. Va infatti sottolineato che le “127 unità” citate fanno riferimento all’intero organico della Polizia Locale ma operativamente il numero di agenti effettivamente presenti per strada è decisamente inferiore. Questo dato cruciale, però, non è stato menzionato durante l’intervento, ed è un aspetto che meriterebbe maggiore trasparenza e discussione.

È altrettanto essenziale che il presidio dei vigili urbani nel quartiere Ferrovia sia di qualità: una presenza sul territorio non basta, se non è accompagnata da azioni concrete ed efficaci. Limitarsi a far vedere una pattuglia, senza interventi concreti, rischia di essere solo un esercizio di facciata. Facciamo questa osservazione alla luce di episodi gravi che hanno suscitato clamore come il caso di un’auto parcheggiata ad un incrocio davanti a uno scivolo per disabili, con una pattuglia della Polizia Locale proprio di fronte che non ha sanzionato l’infrazione. Un altro esempio emblematico è il mancato sequestro della merce del mercatino abusivo di via Podgora, che è diventato ormai un problema cronico.

In una città civile, i vigili dovrebbero anche svolgere controlli in borghese per verificare il corretto conferimento dei rifiuti, un aspetto fondamentale per il decoro urbano e la sicurezza ambientale che però a Foggia sembra completamente trascurato.

Inoltre, sarebbe utile ricevere dati ufficiali sul numero di sanzioni elevate nella zona, specificando i giorni e le circostanze in cui sono state comminate. Parlare di multe “quotidiane” senza il supporto di dati oggettivi non ha molto senso e rischia di sembrare un’affermazione generica. Solo con numeri precisi si può valutare l’efficacia del servizio e comprendere se le misure adottate stiano effettivamente portando risultati.

Una proposta concreta potrebbe essere quella di far girare – come avveniva in passato – una pattuglia della Polizia Locale attrezzata per lo street control per almeno 16 ore su 24 ogni giorno per le strade di Foggia. Questo strumento permette di fotografare automaticamente i veicoli che infrangono il codice della strada, educando così i cittadini e scoraggiando comportamenti incivili. Si otterrebbe un duplice risultato: un aumento significativo delle multe (attualmente si parla di 4.200, un numero decisamente esiguo rispetto alla mole reale di infrazioni) e una maggiore entrata per le casse comunali, che potrebbe essere reinvestita per migliorare ulteriormente i servizi di controllo e sicurezza.

Una soluzione facile da pensare e da attuare, con un po’ di buona volontà.

(DIFENDIAMO IL QUARTIERE FERROVIA).