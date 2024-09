Iniziati i lavori di risanamento al Porto di Manfredonia: un progetto da 121 milioni di euro

Sono ufficialmente partiti i lavori di risanamento corticale delle strutture del Bacino Alto Fondali (BAF) del porto di Manfredonia, con l’obiettivo di rifunzionalizzare l’infrastruttura e adeguarla agli standard internazionali. Il progetto, dal valore complessivo di 121 milioni di euro, rappresenta un’opportunità di trasformazione per il porto sipontino, destinato a diventare un moderno polo logistico e commerciale di rilevanza strategica.

Nelle foto diffuse in queste ore, si possono vedere le operazioni di montaggio delle impalcature, fase iniziale dei lavori che interesseranno sia il pontile di approccio che le banchine. L’intervento è volto non solo alla conservazione della struttura, ma anche al consolidamento e al miglioramento delle performance sotto l’azione sismica.

Il progetto prevede numerosi interventi, tra cui lavori manutentivi di riparazione corticale, il ripristino delle superfici in calcestruzzo e la protezione delle armature, l’allargamento della careggiata del pontile, e un significativo consolidamento strutturale.

L’obiettivo finale è chiaro: trasformare il porto di Manfredonia in un hub all’avanguardia, capace di rispondere alle esigenze di un mercato globale e di assumere un ruolo di primo piano nella logistica e nel commercio internazionale. Un’iniziativa che non solo preserva l’opera esistente, ma la proietta verso il futuro, creando nuove opportunità di sviluppo economico per l’intera regione