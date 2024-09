LECCE – Giacomo e Imelda, insieme per una vita e anche nella morte. È la storia di una coppia di coniugi di Tuglie, in provincia di Lecce, che, dopo una vita in simbiosi, sono morti nello stesso giorno a poche ore di distanza l’uno dall’altro.

La storia

Lui, da anni, assisteva lei, gravemente malata di Alzheimer. Improvvisamente le condizioni di Giacomo di Cosmo (88 anni) si sono aggravate tanto da rendere necessario il ricovero presso l’ospedale di Casarano.

Dopo alcuni accertamenti i medici si sono resi conto che la situazione era disperata, prevedendo un repentino aggravarsi della situazione.

Così è stato, purtroppo, tanto che il cuore dell’anziano ha cessato di battere ieri mattina dopo alcune ore dal ricovero.

La moglie Imelda (87 anni), non sapeva nulla, eppure nelle stesse ore anche le sue condizioni si sono aggravate così tanto, fino alla morte.

I due coniugi hanno vissuto una vita in simbiosi e formato una meravigliosa famiglia.

Sono stati sempre insieme, uniti: nei momenti più belli della vita e anche nei giorni di sconforto, quando è sopraggiunta la malattia di Imelda.

La loro morte così ravvicinata, lascia intendere che uno non poteva restare senza l’altra: se ne sono andati insieme così come avevano vissuto.

La vicenda ha destato profondo cordoglio nella comunità tugliese in cui i due erano conosciuti sia per lavoro che come famiglia, benvoluta e stimata da tutti.

La camera ardente, con le due bare vicine, è stata allestita presso le sale del Commiato della ditta Falco.

I funerali si svolgeranno oggi alle 17 nella Chiesa Maria Santissima Annunziata di Tuglie.