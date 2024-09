L’altro giorno mi sono recato a Milano per lavoro e ho finalmente approfittato della comodità dell’Aeroporto di Foggia: niente più levatacce per raggiungere Bari, oltre che risparmio suoi costi che, tra parcheggio e strada da percorrere, erano superiori al biglietto stesso.

Detto che Emiliano pare ci abbia fatto la grazia di rendere quotidiano il volo per e da Milano (oltre che aggiungere un’ulteriore data per Orio al Serio) ora tocca anche a noi manfredoniani darci una svegliata, a cominciare da chi ci governa.

Negli aerei della Lumiwings campeggia un libricino/brochure turistica (“Luminosa”) che illustra e “illumina” quali dovrebbero essere i luoghi della Capitanata più attrattivi e per i quali valga la pena muoversi per visitarli; apro la guida e mi aspetto, almeno nel sommario, di trovare qualcosa su Manfredonia: c’è di tutto, ma noi siamo totalmente assenti.

Non avendo niente da fare, se non ammirare il paesaggio dall’alto, sfoglio la brochure e arrivato al capitolo “Capitanata: Regno della Movida”, noto che veniamo menzionati addirittura come prima tappa, con tanto di micro immagine del Castello a piè della pagina successiva.

Qualcosa, però, non mi convince di quel Castello; cerco di guardare con più attenzione l’immagine, borbottando sull’ astigmatismo che, probabilmente, sarà aumentato a dismisura durante l’estate e, perciò, non mi consentirebbe di mettere bene a fuoco l’immagine; mi tolgo gli occhiali per osservare più da vicino e meglio ma…no, non sono i danni della vecchiaia, l’astigmatismo non c’entra niente: quello non è il nostro Castello!