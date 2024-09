Il consigliere comunale Giuseppe Marasco, capogruppo di Fratelli d’Italia a Manfredonia, esprime forte preoccupazione per la salute pubblica dei cittadini residenti a Manfredonia e nella zona della riviera sud, incluse le frazioni Montagna, Borgo Mezzanone, Macchia Rotonda, Fonterosa e Beccarini. Il consigliere richiede chiarimenti in merito alla precaria situazione della rete fognaria, evidenziando come, in occasione di forti piogge e temporali, si verifichino frequenti intasamenti che causano la fuoriuscita di liquami dai pozzetti, con il conseguente allagamento delle strade e, in alcuni casi, delle abitazioni o attività commerciali situate al piano terra.

Marasco sottolinea che la situazione è stata più volte segnalata, sia telefonicamente che attraverso una comunicazione ufficiale indirizzata al Comune, all’Acquedotto Pugliese e all’ASL competente. In particolare, gli intasamenti ripetuti hanno quasi ostruito i tubi di scarico in alcune zone, aggravando i disagi soprattutto durante le forti piogge.

Il consigliere evidenzia inoltre che le denunce, documentate tramite video e foto pubblicate sui social e da parte dei cittadini, riguardano in particolare le aree di viale Miramare, lungomare Nazario Sauro, lungomare del Sole, viale Kennedy e l’interno del porto di Manfredonia, zone situate a valle dell’attuale struttura fognaria.

A fronte di tale situazione, Marasco interroga il sindaco e l’assessore competente, chiedendo che venga disposto un sopralluogo con i tecnici dell’Acquedotto Pugliese per verificare lo stato delle cose. L’obiettivo è inserire nel prossimo bilancio di previsione di AQP le risorse necessarie per risolvere definitivamente il problema, attraverso la realizzazione di una nuova tubazione di diametro maggiore, l’aggiornamento delle pompe di sollevamento e la sostituzione delle valvole ove necessario.

Nell’attesa della soluzione definitiva, Marasco chiede che gli uffici competenti autorizzino l’intervento di un mezzo di spurgo ogni volta che si verifichino intasamenti, su richiesta telefonica dei cittadini interessati. Il consigliere, infine, richiede una risposta scritta e la discussione del tema in Consiglio comunale, sottolineando che i cittadini pagano per ottenere un servizio migliore dall’Acquedotto.