MATTINATA – L’attesa è finita per gli amanti della musica d’autore: sabato 19 ottobre, nell’ambito della quarta edizione di FèXtra2024, il celebre cantautore Fabio Concato regalerà una serata indimenticabile nella suggestiva cornice del Corso Matino, a Mattinata. Alle ore 21, il pubblico sarà trasportato in un viaggio musicale attraverso i brani più amati di uno degli artisti più raffinati e iconici del panorama musicale italiano.

Concato, noto per la sua voce calda e il suo stile inconfondibile, è da sempre un interprete sensibile e poetico, capace di toccare il cuore del pubblico con canzoni che raccontano storie di vita quotidiana, sentimenti e paesaggi emozionali. L’esibizione sarà un’occasione straordinaria per vivere dal vivo la magia e l’eleganza di un repertorio che ha attraversato generazioni, regalando emozioni con brani intramontabili come “Domenica bestiale”, “Rosalina”, e “Fiore di Maggio”.

La partecipazione al concerto sarà libera, rendendo l’evento accessibile a tutti coloro che vorranno vivere una serata di musica e arte nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, tra la bellezza degli ulivi e la suggestione del mare pugliese.

Il concerto di Fabio Concato rappresenta uno dei momenti più attesi di FèXtra2024, un festival che celebra il territorio di Mattinata non solo attraverso la musica, ma anche con un ampio programma di eventi e attività. La manifestazione, che si terrà dall’11 al 20 ottobre, offrirà infatti numerose esperienze immersive, tra cui percorsi tra gli uliveti, dalla raccolta delle olive alla molitura, degustazioni di prodotti tipici, visite guidate e cene/evento che metteranno al centro la tradizione enogastronomica locale.

La serata del 19 ottobre sarà dunque il momento clou di FèXtra2024, un’occasione imperdibile per chi ama la musica d’autore e desidera vivere un’esperienza èXtraordinaria a Mattinata, tra ulivi, mare e grandi emozioni.