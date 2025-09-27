Angelo Riccardi: "Il sorriso di Berlinguer illumina la città"

“Un volto che ritorna, un sorriso che illumina un intero quartiere, un simbolo che diventa patrimonio di tutti. Il murale che sta prendendo forma raffigura Enrico Berlinguer, e non è soltanto un’opera d’arte: è un atto d’amore, un gesto di memoria collettiva, un segno che resterà impresso sulle mura e nei cuori.

In quello sguardo e in quel sorriso c’è la forza di un uomo che ha incarnato la politica come passione, coerenza, dignità e speranza. Ogni pennellata restituisce vita a una figura che non ha mai smesso di parlare al futuro, che continua a essere faro di giustizia, onestà e impegno civile.

Questo murale non è soltanto colore steso sul cemento. È una promessa. È il racconto di una storia che continua, che passa dai libri e dalle piazze, dalle lotte e dai sogni, fino a imprimersi nella pelle di una città. E chiunque passerà di qui, alzando lo sguardo verso il volto di Berlinguer, sentirà la forza di quell’occhio vigile e di quel sorriso sincero, e saprà che la memoria non muore mai quando trova muri disposti ad accoglierla.“