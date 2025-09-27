In quello sguardo e in quel sorriso c’è la forza di un uomo che ha incarnato la politica come passione, coerenza, dignità e speranza. Ogni pennellata restituisce vita a una figura che non ha mai smesso di parlare al futuro, che continua a essere faro di giustizia, onestà e impegno civile.
BERLINGUER Angelo Riccardi: “Il sorriso di Berlinguer illumina la città”
“Un volto che ritorna, un sorriso che illumina un intero quartiere, un simbolo che diventa patrimonio di tutti. Il murale che sta prendendo forma raffigura Enrico Berlinguer, e non è soltanto un’opera d’arte: è un atto d’amore, un gesto di memoria collettiva, un segno che resterà impresso sulle mura e nei cuori.
In quello sguardo e in quel sorriso c’è la forza di un uomo che ha incarnato la politica come passione, coerenza, dignità e speranza. Ogni pennellata restituisce vita a una figura che non ha mai smesso di parlare al futuro, che continua a essere faro di giustizia, onestà e impegno civile.
Questo murale non è soltanto colore steso sul cemento. È una promessa. È il racconto di una storia che continua, che passa dai libri e dalle piazze, dalle lotte e dai sogni, fino a imprimersi nella pelle di una città. E chiunque passerà di qui, alzando lo sguardo verso il volto di Berlinguer, sentirà la forza di quell’occhio vigile e di quel sorriso sincero, e saprà che la memoria non muore mai quando trova muri disposti ad accoglierla.“
Lo riporta su Facebook, Angelo Riccardi.
Lui era un grande questi di adesso sono una me……… d vivente non danno niente a nessuno tutto per loro questa è la differenza tra lui è voi.
Ma vai a—- tu e Berlinguer. Quei soldi glieli davano a dei poveri cristi che non hanno nulla da mangiare a casa. Sig. Bonaventura mi sai dire cosa ha fatto di tanto straordinario questo signore da meritarsi un murales. Qua siamo arrivati alla frutta e la gente si beve tutto anche questo murales che i giovani di oggi diranno ma chi è questo paparazzo qui?. Murales per un uomo che ha fatto solo e comumque un politico segretario di un partito foraggiato dalla Russia che sarebbe il PC. Allora per Aldo Moro ucciso dalle brigate rosse nel 1978 cosa bisognava fare dichiararlo santo?.
Questa te la potevi risparmiare…..