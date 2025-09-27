Edizione n° 5837

FERITA // Sentenza ‘Codice Interno’ a Bari, il sindaco Leccese: «La città è stata ferita»
27 Settembre 2025 - ore  09:47

SEQUESTRATO // Ragusa: ritrovato il 17enne sequestrato, è in buone condizioni
27 Settembre 2025 - ore  09:21

Angelo Riccardi: "Il sorriso di Berlinguer illumina la città"

BERLINGUER Angelo Riccardi: “Il sorriso di Berlinguer illumina la città”

"Un volto che ritorna, un sorriso che illumina un intero quartiere, un simbolo che diventa patrimonio di tuttii"

Angelo Riccardi: "Il sorriso di Berlinguer illumina la città"

Murale Berlinguer

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Settembre 2025
Manfredonia
Un volto che ritorna, un sorriso che illumina un intero quartiere, un simbolo che diventa patrimonio di tutti. Il murale che sta prendendo forma raffigura Enrico Berlinguer, e non è soltanto un’opera d’arte: è un atto d’amore, un gesto di memoria collettiva, un segno che resterà impresso sulle mura e nei cuori.

In quello sguardo e in quel sorriso c’è la forza di un uomo che ha incarnato la politica come passione, coerenza, dignità e speranza. Ogni pennellata restituisce vita a una figura che non ha mai smesso di parlare al futuro, che continua a essere faro di giustizia, onestà e impegno civile.

Questo murale non è soltanto colore steso sul cemento. È una promessa. È il racconto di una storia che continua, che passa dai libri e dalle piazze, dalle lotte e dai sogni, fino a imprimersi nella pelle di una città. E chiunque passerà di qui, alzando lo sguardo verso il volto di Berlinguer, sentirà la forza di quell’occhio vigile e di quel sorriso sincero, e saprà che la memoria non muore mai quando trova muri disposti ad accoglierla.
Lo riporta su Facebook, Angelo Riccardi.

3 commenti su "Angelo Riccardi: “Il sorriso di Berlinguer illumina la città”"

  1. Lui era un grande questi di adesso sono una me……… d vivente non danno niente a nessuno tutto per loro questa è la differenza tra lui è voi.

  2. Ma vai a—- tu e Berlinguer. Quei soldi glieli davano a dei poveri cristi che non hanno nulla da mangiare a casa. Sig. Bonaventura mi sai dire cosa ha fatto di tanto straordinario questo signore da meritarsi un murales. Qua siamo arrivati alla frutta e la gente si beve tutto anche questo murales che i giovani di oggi diranno ma chi è questo paparazzo qui?. Murales per un uomo che ha fatto solo e comumque un politico segretario di un partito foraggiato dalla Russia che sarebbe il PC. Allora per Aldo Moro ucciso dalle brigate rosse nel 1978 cosa bisognava fare dichiararlo santo?.

