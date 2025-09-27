Edizione n° 5836

BALLON D'ESSAI

27 Settembre 2025 - ore  09:47

CALEMBOUR

27 Settembre 2025 - ore  09:21

Audace Cerignola-Catania: gli etnei cercano il riscatto in Puglia

SERIE C Audace Cerignola-Catania: gli etnei cercano il riscatto in Puglia

Gli errori commessi contro Cosenza, Sorrento e Trapani devono rimanere nel passato

Audace Cerignola-Catania: gli etnei cercano il riscatto in Puglia

ph Audace Cerignola

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Settembre 2025
Cerignola // Sport //

CERIGNOLA (FG) – Dopo il derby siciliano con il Trapani, il Catania si prepara ad affrontare l’Audace Cerignola nella settima giornata del Girone C di Serie C. Una trasferta delicata per gli etnei, chiamati a riscattare i passi falsi delle ultime giornate e a conquistare punti preziosi per restare in corsa nella lotta per il vertice.

La sfida tra pugliesi e siciliani ha una storia breve ma equilibrata: le due squadre si sono affrontate solamente cinque volte, con un bilancio perfettamente in parità: due vittorie a testa e un pareggio. Tuttavia, un dettaglio emerge chiaramente dai precedenti: nessuna delle due squadre è mai riuscita a espugnare lo stadio avversario. Solo nella stagione 2024-25 il Cerignola ha strappato un punto al “Massimino” grazie a uno 0-0; tutte le altre gare giocate in Puglia hanno sorriso ai gialloblù, lasciando a secco il Catania.

Il primo incrocio storico risale addirittura alla Coppa Italia 1936-37, con la vittoria degli etnei per 1-0. Bisognerà attendere quasi novant’anni per rivedere le due squadre una di fronte all’altra: nella stagione 2023-24 furono i pugliesi a prendersi la rivincita, vincendo anch’essi di misura.

Nonostante le statistiche casalinghe e trasferta parlino a favore del Cerignola, il Catania guidato da Toscano non può permettersi cali di concentrazione. Gli errori commessi contro Cosenza, Sorrento e Trapani devono rimanere nel passato. L’obiettivo è chiaro: conquistare i tre punti in trasferta e dimostrare di essere ancora competitivo per la parte alta della classifica del Girone C.

La partita rappresenta, dunque, un banco di prova fondamentale per gli etnei: una vittoria non solo garantirebbe punti importanti, ma rafforzerebbe anche morale e convinzione, necessari per proseguire una stagione dai grandi obiettivi.

Lo riporta sporticily.it

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

